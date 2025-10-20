Logo

Хороскоп за сваки дан у седмици: Интензивна недјеља доноси нове почетке и суочавање са истином

20.10.2025

11:51

Коментари:

0
Хороскоп за сваки дан у седмици: Интензивна недјеља доноси нове почетке и суочавање са истином
Фото: Pexels

И ове недјеље астролошки аспекти ће бити пуни изазова. Пред нама је недјеља која доноси суочавање са истином, промјене које не можемо одложити и тренутке који траже јасноћу.

Астролошки аспекти од 20. до 26. октобра отварају простор за дубоке разговоре, завршетке који доносе олакшање и нове почетке који нас враћају себи.

Меркур и Марс у Шкорпији доносе интензитет, али и снагу да пресијечемо оно што више нема смисла, док млад Мјесец у Ваги покреће нови циклус у љубави и односима.

Ово је седмица у којој се учи границама – како у емотивним везама, тако и у личним изборима. Ако постоји тренутак да престанете да се борите за оно што вас умара и отворите простор за мир, то је сада.

horoskop

Занимљивости

Седмични хороскоп: 3 знака ће процвјетати са парама, за 2 стижу већи рачуни и трошкови

Понедјељак: Огледало истине

Мјесец у Ваги ставља фокус на блискост, искреност и потребу за емотивном равнотежом.

Коњункција Меркура и Марса у Шкорпији покреће разговоре који не остављају простор за површност.

Истине излазе на површину, и то не да би изазвале сукоб, већ да би ослободиле оно што је предуго било потиснуто.

Понедјељак је дан када се вриједи сјетити да је мир често важнији од тога ко је у праву. Све што се сада открије, открива се с разлогом.

horoskop

Занимљивости

Зраче посебним шармом: Рођени у ова 3 хороскопска знака с годинама постају све љепши

Уторак: Нови почетак под младим Мјесецом

На 28. степену Ваге, млад Мјесец доноси енергију нових почетака, посебно у сфери односа.

У квадрату са Јупитером, може појачати емоције, али и склоност ка идеализовању.

Ово је добар тренутак да сагледате реално гдје улажете енергију, а гдје само трошите снагу.

Поподне, када Мјесец пређе у Шкорпију, расте потреба за истинском повезаношћу и емотивном дубином.

Све што започнете у овом дану има потенцијал да траје – ако је засновано на истини.

Сриједа: Дубина и интроспекција

Мјесец у Шкорпији доноси дан када је готово немогуће избјећи суочавање са собом.

Нептун улази у Рибе, што појачава интуицију и склоност интроспекцији, док Сунце на посљедњем степену Ваге освјетљава односе са ауторитетима и фигурама моћи.

Сриједа је идеална за повлачење, тишину и унутрашњу анализу.

Ово није дан за нагле одлуке, већ за разумијевање – зашто нешто у вама реагује, зашто вас нешто погађа и шта заправо тражите од других.

Horoskop

Занимљивости

Два најсмиренија хороскопска знака: Имају живце од камена

Четвртак: Трансформација кроз одлуку

Мјесец, Марс и Меркур у Шкорпији стварају комбинацију енергије која тражи рез.

Све што је дуго тињало сада тражи да се разријеши.

Ако нешто спутава ваш лични мир – вријеме је да се пресијече.

Јупитер и Сатурн дају снагу да донијете одлуку не буде импулс, већ избор који има смисла.

Четвртак је дан за јасноћу: за дефинисање граница, завршетак онога што вас гуши и почетак нечега што дише заједно с вама.

Петак: Промјене које воде напријед

Петак доноси нешто мирнији тон, али уз Уранове и Плутонове аспекте који подсјећају да промјене не можемо увијек контролисати.

Опозиција с Ураном и квадрат са Сунцем могу донијети напетост, али Меркур у тригону с Јупитером нуди излаз и разумијевање.

У свакој промјени сада постоји порука – иако се можда не види одмах.

Промјене које се десе овог дана нису губитак, већ прилагођавање ономе што вас чека у наредним недјељама.

Horoskop

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака ће коначно продисати

Субота: Лакша енергија и повратак оптимизму

Послије неколико густих дана, Мјесец у Стрелцу уноси олакшање.

Венера и Меркур су у повољним аспектима, што доноси добру комуникацију, позитивне сусрете и потребу за кретањем.

Ово је дан за одмор, дружење, краћа путовања и разговоре који враћају осмијех.

Субота је ту да вас подсјети да послије сваке трансформације следи простор за лакше дисање.

Недјеља: Пауза и поравнање

Крај недјеље доноси успоравање и потребу за миром.

Мјесец у Стријелцу у квадрату са Сатурном и Нептуном доноси благу конфузију и емотивни умор.

Ако нешто не иде лако, можда и не треба.

Недјеља тражи одмор и тишину – простор у којем можете пресложити мисли и ослушнути унутрашњи глас.

Када успорите, јасноћа се враћа сама од себе.

Недјеља која враћа мјеру

Наредних седам дана доноси дубину и промјену, али и прилику за стабилизацију.

Октобар полако улази у своју завршницу кроз потребу да избалансирамо емоције, мисли и одлуке.

Све што се разоткрије током ове недјеље, биће покретач за даље – можда не лагано, али сигурно у правом смијеру.

Ово је вријеме када се кроз промјене не губи, већ добија простор да се живи једноставније и искреније.

(Она.рс)

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Припадници хороскопских знакова који увијек пронађу начин да успију

Занимљивости

Припадници хороскопских знакова који увијек пронађу начин да успију

3 д

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта нам звијезде поручују данаc?

3 д

0
За ове знакове данас је посебно срећан дан

Занимљивости

За ове знакове данас је посебно срећан дан

3 д

0
Веома су осјетљиви на неслане шале: Хороскопски знакови које је најлакше увриједити

Занимљивости

Веома су осјетљиви на неслане шале: Хороскопски знакови које је најлакше увриједити

1 д

0

Више из рубрике

Сандра има 27 година и цијепа дрва: Жели да се жени, тражи момка да кува и пере

Занимљивости

Сандра има 27 година и цијепа дрва: Жели да се жени, тражи момка да кува и пере

3 ч

0
Ова биљка новац привлачи као магнет: Доноси мир, срећу и благостање у дом

Занимљивости

Ова биљка новац привлачи као магнет: Доноси мир, срећу и благостање у дом

4 ч

0
Биљка од које може да се заради и до 9.000 евра: Потражња огромна, има чак и љековита својства

Занимљивости

Биљка од које може да се заради и до 9.000 евра: Потражња огромна, има чак и љековита својства

5 ч

0
More Hrvatska Jadran Jadransko more Brela

Занимљивости

У Јадрану снимили невјероватан призор: Ово створење се не виђа сваки дан

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

59

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

13

57

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

13

56

Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

13

52

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

13

48

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner