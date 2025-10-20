Хороскоп за сваки дан у седмици: Интензивна недјеља доноси нове почетке и суочавање са истином

20.10.2025
И ове недјеље астролошки аспекти ће бити пуни изазова. Пред нама је недјеља која доноси суочавање са истином, промјене које не можемо одложити и тренутке који траже јасноћу.
Астролошки аспекти од 20. до 26. октобра отварају простор за дубоке разговоре, завршетке који доносе олакшање и нове почетке који нас враћају себи.
Меркур и Марс у Шкорпији доносе интензитет, али и снагу да пресијечемо оно што више нема смисла, док млад Мјесец у Ваги покреће нови циклус у љубави и односима.
Ово је седмица у којој се учи границама – како у емотивним везама, тако и у личним изборима. Ако постоји тренутак да престанете да се борите за оно што вас умара и отворите простор за мир, то је сада.
Мјесец у Ваги ставља фокус на блискост, искреност и потребу за емотивном равнотежом.
Коњункција Меркура и Марса у Шкорпији покреће разговоре који не остављају простор за површност.
Истине излазе на површину, и то не да би изазвале сукоб, већ да би ослободиле оно што је предуго било потиснуто.
Понедјељак је дан када се вриједи сјетити да је мир често важнији од тога ко је у праву. Све што се сада открије, открива се с разлогом.
На 28. степену Ваге, млад Мјесец доноси енергију нових почетака, посебно у сфери односа.
У квадрату са Јупитером, може појачати емоције, али и склоност ка идеализовању.
Ово је добар тренутак да сагледате реално гдје улажете енергију, а гдје само трошите снагу.
Поподне, када Мјесец пређе у Шкорпију, расте потреба за истинском повезаношћу и емотивном дубином.
Све што започнете у овом дану има потенцијал да траје – ако је засновано на истини.
Мјесец у Шкорпији доноси дан када је готово немогуће избјећи суочавање са собом.
Нептун улази у Рибе, што појачава интуицију и склоност интроспекцији, док Сунце на посљедњем степену Ваге освјетљава односе са ауторитетима и фигурама моћи.
Сриједа је идеална за повлачење, тишину и унутрашњу анализу.
Ово није дан за нагле одлуке, већ за разумијевање – зашто нешто у вама реагује, зашто вас нешто погађа и шта заправо тражите од других.
Мјесец, Марс и Меркур у Шкорпији стварају комбинацију енергије која тражи рез.
Све што је дуго тињало сада тражи да се разријеши.
Ако нешто спутава ваш лични мир – вријеме је да се пресијече.
Јупитер и Сатурн дају снагу да донијете одлуку не буде импулс, већ избор који има смисла.
Четвртак је дан за јасноћу: за дефинисање граница, завршетак онога што вас гуши и почетак нечега што дише заједно с вама.
Петак доноси нешто мирнији тон, али уз Уранове и Плутонове аспекте који подсјећају да промјене не можемо увијек контролисати.
Опозиција с Ураном и квадрат са Сунцем могу донијети напетост, али Меркур у тригону с Јупитером нуди излаз и разумијевање.
У свакој промјени сада постоји порука – иако се можда не види одмах.
Промјене које се десе овог дана нису губитак, већ прилагођавање ономе што вас чека у наредним недјељама.
Послије неколико густих дана, Мјесец у Стрелцу уноси олакшање.
Венера и Меркур су у повољним аспектима, што доноси добру комуникацију, позитивне сусрете и потребу за кретањем.
Ово је дан за одмор, дружење, краћа путовања и разговоре који враћају осмијех.
Субота је ту да вас подсјети да послије сваке трансформације следи простор за лакше дисање.
Крај недјеље доноси успоравање и потребу за миром.
Мјесец у Стријелцу у квадрату са Сатурном и Нептуном доноси благу конфузију и емотивни умор.
Ако нешто не иде лако, можда и не треба.
Недјеља тражи одмор и тишину – простор у којем можете пресложити мисли и ослушнути унутрашњи глас.
Када успорите, јасноћа се враћа сама од себе.
Наредних седам дана доноси дубину и промјену, али и прилику за стабилизацију.
Октобар полако улази у своју завршницу кроз потребу да избалансирамо емоције, мисли и одлуке.
Све што се разоткрије током ове недјеље, биће покретач за даље – можда не лагано, али сигурно у правом смијеру.
Ово је вријеме када се кроз промјене не губи, већ добија простор да се живи једноставније и искреније.
(Она.рс)
