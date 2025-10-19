Недељни хороскоп: 3 знака ће процвјетати са парама, за 2 стижу већи рачуни и трошкови

19.10.2025
Сазнајте шта вас чека наредне недјеље за сваки хороскопски знак.
Храна
Било би баш фино да не грицкате сваки час нешто на нервној бази, а у овој недјељи то може бити случај. Биће вам појачани апетити, али покушајте да их усмјерите на здраве намирнице и избалансирану исхрану.
Љубав
Млад Мјесец у Ваги (ваше поље партнерстава) у уторак заузетима доноси нову фазу у емотивној релацији, а слободнима прилику да им се нови људи појаве у животу – врло шармантне и очаравајуће особе које вам инстант укључују све љубавне лампице. Ако је било тензија са партнером, сада је могуће вратити ствари у нормалу. Комуникација ће бити углавном добра, уз нешто више нервозе током викенда. Неки од вас ће се у наредном периоду одлучити за озбиљнији корак у вези.
Посао
Пред вама се отвара јако добар период (посебно у наредних пар недјеља) за све врсте договора, сарадњи и уговора – било да сте приватник или радите за неког. Колико год вам неке околности дјеловале отежавајуће, ваша упорност и неодустајање довешће вас до жељеног циља. Први нагојвјештаји већих промјена могу кренути већ од другог дијела ове недјеље.
Здравље
Вирусне инфекције, повремени стомачни проблеми.
Храна
Ако сте спремни на промјене у начину исхране и навикама, било здравља било изгледа ради, и само чекате прави тренутак – млад Мјесец у уторак је идеалан за вас. Покушајте, нећете се покајати.
Љубав
Имаћете моменте када партнера волите највише на свијету, али и оне у којима вам драго биће сваки живац помјера. Комуникација ће вам бити час у плус, час у минус фази, а та минус фаза може изњедрити и пар драматичних расправа – много буке ни око чега. Слободним Биковима љубавне прилике су свуда око њих – кроз посао, друштвене мреже, изласке и дружења. Љубав вас јури, а изгледа и удварачи.
Посао
Разлике у мишљењу са сарадницима су скоро свакодневне, али то не значи да ће посао трпити. Умјећете да се организујете и спустите лопту када је потребно – па ће све обавезе бити ријешене на вријеме. Иако су финансијски приливи сада бољи, повећани трошкови и издаци и даље вам не дозвољавају да се осјећате сигурно.
Здравље
Прехладе, вирозе, могуће тегобе са урогениталним трактом.
Храна
Мјесне прерађевине и млечни производи могли би вам изазвати пробавне тегобе, зато будите умјерени.
Љубав
Млад Мјесец у пољу љубави и присуство Венере доносе слободним Близанцима шансу за нова, узбудљива познанства. Бићете друштвени, расположени за флерт и нове емоције. Заузети Близанци ће успјешно балансирати између бројних обавеза и стабилног односа с партнером.
Посао
Брза дешавања и много активности захтјевају фокус. Имате одличне идеје и инспирацију – могуће је да добијете важан пројекат или прилику за напредовање. Озбиљни разговори са ауторитетима доносе вам поштовање и признање.
Здравље
Вирусне инфекције и стомачни проблеми, донекле повишен стрес.
Храна
Могућа неумјереност у храни и пићу. Стомак је осјетљив, па бирајте лагане и свеже намирнице, а зачине користите умјерено.
Љубав
Са партнером постоји добра комуникација, подршка и разумијевање. Иако можда имате унутрашњи немир, однос је стабилан. Неки Ракови могу се одлучити за заједнички живот или брак. Слободни – пред вама је повољан период за нове љубави, под условом да не гледате уназад.
Посао
Ово је стабилан период – добре сарадње, успјешна комуникација и реализација планова. Могуће рјешавање административних питања. Ипак, финансијски издаци су и даље велики.
Здравље
Хормонска и урогенитална осјетљивост.
Храна
Енергетска исцрпљеност је присутна, па појачајте унос поврћа, меса, рибе и воћа. Слаткиши су привлачни, али их ограничите.
Љубав
Млад Мјесец и Венера у Ваги доносе лијепе тренутке слободним Лавовима – бићете у центру пажње, привлачни и шармантни. Ипак, код неких и даље постоји носталгија за прошлошћу. Заузети Лавови више пажње усмјеравају на породицу и породичне теме.
Посао
Млад Мјесец доноси нове пословне договоре и пројекте. Биће потребно више стрпљења у комуникацији са сарадницима. Иако није све лако, успјећете да задржите стабилан темпо. Талас трошкова се смањује.
Здравље
Више стреса и енергетски пад у другом дијелу седмице.
Храна
Провјеравајте исправност намирница. Смањите месо и зачине, а појачајте поврће.
Љубав
Слободне Девице улазе у узбудљив период – могућа су нова познанства, али и повратак старих емоција. Неки односи биће страствени, али компликовани. Заузете Девице имају стабилну комуникацију с партнером и могу разријешити старе неспоразуме.
Посао
Млад Мјесец у пољу финансија доноси повољан период за зараду и нове сарадње. Иако има много обавеза, ваш труд се исплати. Очекујте напредак и боље приходе.
Здравље
Осјетљив стомак, подложност вирусима и бактеријама.
Храна
Опрезно с месом и млијечним производима, бирајте свјеже и лагане оброке, што више салата.
Љубав
Млад Мјесец и Венера у вашем знаку доносе лијепе почетке и хармонију. Заузете Ваге успјевају да пронађу равнотежу у вези, док слободне уживају у флерту и новим сусретима – посебно током викенда.
Посао
Ово је тренутак да се истакнете. Ваш труд и идеје примјећују се, па искористите прилику да ојачате позицију. Биће доста обавеза, али и подршке кроз нове сарадње.
Здравље
Углавном добро.
Храна
Потребно вам је више воћа, рибе и квалитетних протеина. Од воћа бирајте лимун, грејп, јабуке, нар.
Љубав
Заузете Шкорпије воде унутрашње борбе – сумње и преиспитивања могу вам реметити мир. Слободне – могуће су јаке страсти и сусрети с особама из прошлости. Пазите да не поновите старе обрасце.
Посао
Улазите у седмицу са осјећајем журбе и притиска. Не брзајте, да не направите грешку. Планови су још на чекању, али стижу помаци. Финансије вас брину више него што је реално потребно.
Здравље
Проблеми са спавањем, ментални притисак.
Храна
Стрес може појачати потребу за слаткишима, а мањак времена води у преједање. Будите умјерени.
Љубав
Можете поново ступити у контакт с особом из прошлости. Заузети би требало да се фокусирају на искрену комуникацију с партнером. Слободни Стријелчеви – пријатељи вас воде у нова познанства и забаве.
Посао
Посао је стабилан, али сте под притиском. Могућа контрола или провјеравање резултата. Преиспитујете свој рад и односе са сарадницима. Финансије су задовољавајуће.
Здравље
Мањак сна, могуће уринарне инфекције.
Храна
Апетит вам је промјенљив, зато бирајте квалитетне и провјерене намирнице.
Љубав
Могућ је сусрет с особом из прошлости или обнова старог односа – али само ако отворено разговарате о старим темама. Нове љубави долазе кроз посао или дружења. Заузети Јарчеви имају стабилну и искрену комуникацију с партнером.
Посао
Млад Мјесец у пољу каријере доноси вам могућност напредовања, нових пројеката и јачања угледа. Биће доста обавеза, али и конкретних резултата.
Здравље
Благо осјетљив имуни систем.
Храна
Тешко вам је да одржите баланс у исхрани – час сте дисциплиновани, час потпуно попустите. Ипак, не одустајте од здравијих навика.
Љубав
Могуће су сцене љубоморе – ваше или партнерове. Потребно је више разумијевања и смирености. Слободне Водолије се враћају мислима на прошлост, али без већих конкретних дешавања.
Посао
Млад Мјесец у пољу планова и иностранства доноси вам шансе за напредак и нове контакте. Иако је атмосфера на послу напета, успијевате да одржите правац. Трошкови се полако смањују.
Здравље
Хроничне тегобе – стомак, зглобови, кичма.
Храна
Енергетски сте исцрпљени, па се трудите да једете квалитетно и редовно. Избјегавајте брзу храну и слаткише, иако су вам тренутно привлачни.
Љубав
Прошлост има снажан утицај – могуће су поновне комуникације са бившима или враћање старих тема у везама. Ако желите напредак, ово је тренутак да завршите недоречено. Нови контакти могу подсјећати на старе приче.
Посао
Сада се враћате на старе пројекте или сарадње и успјешно их рјешавате. Добра комуникација с колегама олакшава договоре и доноси подршку.
Здравље
Физички и ментални умор.
