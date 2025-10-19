Стравична несрећа: Погинуо мотоциклиста

Извор:
Аваз
19.10.2025
21:38
Коментари:0
У стравичној саобраћајној несрећи у Мостару, вечерас 19. октобра, погинуо је мотоциклиста, јављају федерални медији.
До погибије је дошло ма магистралном путу М-17, у насељу Ортијеш, јужно од Мостара.
Из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона, то је потврђено за "Аваз", а према првим информацијама, у несрећи је учествовао и аутомобил голф у којем је повријеђено више особа.
На лицу мјеста су биле двије екипе Хитне помоћи Мостар.
Припадници Професионалне ватрогасне јединице Мостар такође су изашли на терен.
Саобраћај се одвија отежано преко оближње бензинске пумпе.
Више информација биће познато након увиђаја који обављају припадници Полицијске управе Мостар под надзором дежурног кантоналног тужиоца.
Најновије
Најчитаније
21
59
21
38
21
31
21
12
20
51
Тренутно на програму