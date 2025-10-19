Бомба бачена на локал, попуцала стакла

Снажна експлозија потресла је Видиковац када је, према првим информацијама, на локал поред ауто-сервиса бачена ручна бомба.

Експлозија је одјекнула у ауто-сервису који се налази поред познатог локала на Видиковцу у Београду.

Ватрогасне екипе и полиција одмах су реаговале и стигле на лице мјеста.

Према првим информацијама, на локал је бачена ручна бомба.

Како пише Курир, стакла на локалу су попуцала.