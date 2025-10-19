Logo

Језиве фотографије и снимци са лица мјеста акције ''Самбо'': Преживјели пси у веома лошем стању!

полиција
Редакција АТВ-а је дошла у посјед фотографија и снимака са лица мјеста гдје је обављен увиђај полицијских службеника Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са припадницима полицијских управа Добој и Бањалука и Жандармерије, гдје су спровели оперативну акцију ''Самбо“ усмјерену на спречавање злостављања животиња и организовања борби паса.

Затекли лешеве на мјесту злочина! У акцији ''Самбо'' ухапшено 14 особа због илегалне борбе паса

На лицу мјеста нађени су и лешеви убијених паса, више повријеђених паса, а одузет је новац и одређена количина наркотичких средстава, као и други предмети који се могу довести са наведеним кривичним дјелима.

Акција Самбо

Подсјећамо, приликом претреса једне локације на подручју Дервенте затечена су 84 лица (држављани Републике Србије, Хрватске, Црне Горе, Федерације БиХ и Републике Српске).

Полицијски службеници су саслушали 70 особа у својству свједока, док је 14 особа ухапшено и против њих ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичним дјелима “Злостављање и мучење животиња”, ''Недозвољена производња и промет наркотичких средстава“ и ''Омогућавање уживања опојних дрога“.

Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Добој, саопштено је из МУП-а Републике Српске.

