Језиве фотографије и снимци са лица мјеста акције ''Самбо'': Преживјели пси у веома лошем стању!

Извор:
АТВ
19.10.2025
12:50
Коментари:1
Редакција АТВ-а је дошла у посјед фотографија и снимака са лица мјеста гдје је обављен увиђај полицијских службеника Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске у сарадњи са припадницима полицијских управа Добој и Бањалука и Жандармерије, гдје су спровели оперативну акцију ''Самбо“ усмјерену на спречавање злостављања животиња и организовања борби паса.
Затекли лешеве на мјесту злочина! У акцији ''Самбо'' ухапшено 14 особа због илегалне борбе паса
На лицу мјеста нађени су и лешеви убијених паса, више повријеђених паса, а одузет је новац и одређена количина наркотичких средстава, као и други предмети који се могу довести са наведеним кривичним дјелима.
Подсјећамо, приликом претреса једне локације на подручју Дервенте затечена су 84 лица (држављани Републике Србије, Хрватске, Црне Горе, Федерације БиХ и Републике Српске).
Полицијски службеници су саслушали 70 особа у својству свједока, док је 14 особа ухапшено и против њих ће бити поднесен извјештај о почињеном кривичним дјелима “Злостављање и мучење животиња”, ''Недозвољена производња и промет наркотичких средстава“ и ''Омогућавање уживања опојних дрога“.
Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Добој, саопштено је из МУП-а Републике Српске.
