Хапшење у Бијељини: Аутомобилом ударио полицајца, па покушао побјећи

Извор:

АТВ

19.10.2025

09:56

Коментари:

0
Хапшење у Бијељини: Аутомобилом ударио полицајца, па покушао побјећи
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијскe управе Бијељина, данас су ухапсили особу В.С. са подручја града Бијељина осумњиченог да је спречавао службено лице у вршењу службене радње и угрожавао јавни саобраћај.

Наиме, истог дана у улици Живојина Мишића, око 02.25 часова полицијски службеници Полицијске управе Бијељина реализовали су акцију појачане контроле саобраћаја, којом приликом је осумњичени претицао колону већ заустављених возила и возилом марке ''Audi“ ударио полицијског службеника који је био на лицу мјеста, те побјегао.

Полицијски службеник је задржан је на лијечењу у здравственој установи у Бијељини.

Брзом реакцијом полицијских службеника Полицијске управе Бијељина, осумњичени, В.С. је у кратком року пронађен и ухапшен. Извршеним испитивањем на присуство алкохола у организму, код особе В.С. утврђено је присуство алкохола од 1,81 g/kg.

Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, саопштено је ПУ Бијељина.

