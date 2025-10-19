Хапшење у Бијељини: Аутомобилом ударио полицајца, па покушао побјећи

Извор:
АТВ
19.10.2025
09:56
Коментари:0
Полицијски службеници Полицијскe управе Бијељина, данас су ухапсили особу В.С. са подручја града Бијељина осумњиченог да је спречавао службено лице у вршењу службене радње и угрожавао јавни саобраћај.
Наиме, истог дана у улици Живојина Мишића, око 02.25 часова полицијски службеници Полицијске управе Бијељина реализовали су акцију појачане контроле саобраћаја, којом приликом је осумњичени претицао колону већ заустављених возила и возилом марке ''Audi“ ударио полицијског службеника који је био на лицу мјеста, те побјегао.
Регион
Ухапшен старац: У стану вагао и паковао кокаин
Полицијски службеник је задржан је на лијечењу у здравственој установи у Бијељини.
Брзом реакцијом полицијских службеника Полицијске управе Бијељина, осумњичени, В.С. је у кратком року пронађен и ухапшен. Извршеним испитивањем на присуство алкохола у организму, код особе В.С. утврђено је присуство алкохола од 1,81 g/kg.
Србија
Ухапшен мушкарац због пуцњаве након меча Србије и Албаније
Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бијељина под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини, саопштено је ПУ Бијељина.
Најновије
Најчитаније
10
43
10
36
10
36
10
32
10
25
Тренутно на програму