Несрећа на Лаушу: Возилом улетио у двориште!

18.10.2025
13:36
У бањалучком насељу Лауш, у Карађорђевој улици, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала најмање два путничка возила.
Један аутомобил након судара слетио је с коловоза, пробио металну ограду и завршио у дворишту породичне куће, док је друго возило остало на тротоару с видљивим оштећењима на предњем дијелу.
На мјесту незгоде видљиви су трагови удара, оштећена ограда и разбацани дијелови каросерије, пише К3.
