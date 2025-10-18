Logo

Несрећа на Лаушу: Возилом улетио у двориште!

18.10.2025

13:36

Коментари:

0
Несрећа на Лаушу: Возилом улетио у двориште!
Фото: TV K3

У бањалучком насељу Лауш, у Карађорђевој улици, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала најмање два путничка возила.

Један аутомобил након судара слетио је с коловоза, пробио металну ограду и завршио у дворишту породичне куће, док је друго возило остало на тротоару с видљивим оштећењима на предњем дијелу.

На мјесту незгоде видљиви су трагови удара, оштећена ограда и разбацани дијелови каросерије, пише К3.

Подијели:

Тагови:

Lauš

nesreća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црнадак против Црнадка: Насјео на своју подвалу, па насамарен у НСРС

Република Српска

Црнадак против Црнадка: Насјео на своју подвалу, па насамарен у НСРС

2 ч

8
Додик: У кабинету данас најдража делегација

Република Српска

Додик: У кабинету данас најдража делегација

2 ч

0
Дјевојчица (13) се заглавила у сушилици за веш

Свијет

Дјевојчица (13) се заглавила у сушилици за веш

2 ч

0
Намирнице које спречавају настанак сиједих

Савјети

Намирнице које спречавају настанак сиједих

3 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен 75-годишњак, продавао кокаин

Хроника

Ухапшен 75-годишњак, продавао кокаин

4 ч

0
Повећан број саобраћајних незгода за више од 60 одсто

Хроника

Повећан број саобраћајних незгода за више од 60 одсто

5 ч

0
Двије особе у тешком стању након превртања аутобуса

Хроника

Двије особе у тешком стању након превртања аутобуса

21 ч

0
Преврнуо се аутобус у Србији, има погинулих!

Хроника

Преврнуо се аутобус у Србији, има погинулих!

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

00

Ево шта је претходило катастрофи: "Рекао возачу да испусти вентил, аутобус се убрзо преврнуо!"

15

54

Божица Живковић Рајилић реизабрана за предсједника

15

54

Стевандић: Скупштина доноси одлуке и управља процесима, чувамо институције Српске

15

45

Како се вратити у форму након порођаја: Три кључна савјета за губитак килограма

15

42

Ледо повлачи производ са тржишта, купцима савјетује да га не конзумирају

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner