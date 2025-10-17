Logo

Двије особе у тешком стању након превртања аутобуса

17.10.2025

18:54

Фото: Танјуг/АП

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на путу Сремска Митровица - Јарак када се преврнуо аутобус, страдале су најмање двије особе, а повређено је више од 80. Пријем повријеђених и даље траје, а према сазнањима "Блица", двије особе су у врло тешком стању.

Досад је примљено 35 особа у Општу болницу у Сремској Митровици. Једна тешко повријеђена је у операционој сали у овој болници, а друга се транспортује у Клинички центар Војводине према сазнањима поменутог листа.

"Према првим информацијама 6 санитетских екипа Дома здравља и Опште болнице изашла је на терен након тешке саобраћајне незгоде код старе фабрике Шећеране на уласку у Сремску Митровицу. Повријеђено је више од 20 особа и сви су на опсервацији или дијагностици.

Теже повријеђени одмах су пребачени у операциону салу. Транспорт повријеђених још увијек траје", каже Војислав Мирнић, директор Опште болнице Сремска Митровица за "Блиц".

