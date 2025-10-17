Потврђена оптужница против мајке и сина који су држали дјецу у кући страве у Брчком

Извор:
Аваз
17.10.2025
14:10
Коментари:0
Стравичан случај проналаска 31 дјетета у кући, у насељу Ивици на подручју Брчко дистрикта крајем фебруара потресао је јавност, а како је потврђено за „Дневни аваз“ из Тужилаштва Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Основни суд Брчко дистрикта БиХ потврдио је 4. септембра 2025. године оптужнице против двије особе: З. Ђ (72) и А. Ђ. (38).
Ријеч је о сину и мајци, Алији и Захиди Ђого.
Економија
У понедјељак о најнижој плати у наредној години
- Тужилаштво доставља одговор да је након потврђивања оптужнице против лица З. Ђ. и А. Ђ. из Брчко дистрикта БиХ у предмету број Т 18 0 КТД 0018536 25 заказано рочиште за претходно саслушање за дан 16. 10. 2025. године, затим у предмету број Т18 0 КТД 0018525 25 заказано је рочиште за претходно саслушање лица А. Х. за дан 24. 10. 2025. године, те у предмету број Т18 0 КТД 0018530 25 заказано је рочиште за претходно саслушање лица Ш. О. и С. Х. за дан 24. 10. 2025. године – одговор је на упит „Дневног аваза“.
У преосталих шест предмета везаних за овај догађај још нису заказана рочишта за претходна саслушања, односно рочишта за изјашњења о кривици оптужених, наводе из Тужилаштва.
У вези с овим предметним случајем, нема осумњичених или оптужених лица која се тренутно налазе у притвору, с обзиром на то да је особама З. Ђ. и А. Ђ., којима је био одређен притвор у трајању од три мјесеца, истекао на дан 26. 5. 2025. године.
Сцена
Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу
Сумња се да су дјеца која су била пронађена жртве трговине људима. Дјеца која су пронађена у кући узраста су до 12 година, а најмлађа међу њима била је беба од неколико мјесеци.
Центар за социјални рад у сарадњи с Црвеним крстом и Тужилаштвом у Брчком, преузео је бригу о дјеци. За кућу страве у Брчком се сазнало када је дјевојчица од 12 година изашла на улицу и зауставила пролазницу.
У августу је потврђено из Тужилаштва Брчко Дистрикта БиХ, да је укупно подигнуто седам оптужница, односно да је пет потврђено, а да се чекала потврда о још двије оптужнице.
Свијет
Трамп: Посљедњи разговор са Путином могао би да води ка миру
Подигнуте прве оптужнице за стравичан случај у Брчком у којој је пронађено 31 дијете и беба, за сада потврђено пет
Оптужницу је потврдио Основни суд у Брчком за кривично дјело занемаривање дјетета.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
39
16
32
16
31
16
21
16
09
Тренутно на програму