Logo

Потврђена оптужница против мајке и сина који су држали дјецу у кући страве у Брчком

Извор:

Аваз

17.10.2025

14:10

Коментари:

0
Потврђена оптужница против мајке и сина који су држали дјецу у кући страве у Брчком

Стравичан случај проналаска 31 дјетета у кући, у насељу Ивици на подручју Брчко дистрикта крајем фебруара потресао је јавност, а како је потврђено за „Дневни аваз“ из Тужилаштва Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Основни суд Брчко дистрикта БиХ потврдио је 4. септембра 2025. године оптужнице против двије особе: З. Ђ (72) и А. Ђ. (38).

Ријеч је о сину и мајци, Алији и Захиди Ђого.

marke novac KM

Економија

У понедјељак о најнижој плати у наредној години

- Тужилаштво доставља одговор да је након потврђивања оптужнице против лица З. Ђ. и А. Ђ. из Брчко дистрикта БиХ у предмету број Т 18 0 КТД 0018536 25 заказано рочиште за претходно саслушање за дан 16. 10. 2025. године, затим у предмету број Т18 0 КТД 0018525 25 заказано је рочиште за претходно саслушање лица А. Х. за дан 24. 10. 2025. године, те у предмету број Т18 0 КТД 0018530 25 заказано је рочиште за претходно саслушање лица Ш. О. и С. Х. за дан 24. 10. 2025. године – одговор је на упит „Дневног аваза“.

У преосталих шест предмета везаних за овај догађај још нису заказана рочишта за претходна саслушања, односно рочишта за изјашњења о кривици оптужених, наводе из Тужилаштва.

Нису у притвору

У вези с овим предметним случајем, нема осумњичених или оптужених лица која се тренутно налазе у притвору, с обзиром на то да је особама З. Ђ. и А. Ђ., којима је био одређен притвор у трајању од три мјесеца, истекао на дан 26. 5. 2025. године.

tom henks

Сцена

Скроман, а милионер: Том Хенкс усликан у градском превозу

Сумња се да су дјеца која су била пронађена жртве трговине људима. Дјеца која су пронађена у кући узраста су до 12 година, а најмлађа међу њима била је беба од неколико мјесеци.

Центар за социјални рад у сарадњи с Црвеним крстом и Тужилаштвом у Брчком, преузео је бригу о дјеци. За кућу страве у Брчком се сазнало када је дјевојчица од 12 година изашла на улицу и зауставила пролазницу.

Седам оптужница

У августу је потврђено из Тужилаштва Брчко Дистрикта БиХ, да је укупно подигнуто седам оптужница, односно да је пет потврђено, а да се чекала потврда о још двије оптужнице.

donald-tramp-28082025

Свијет

Трамп: Посљедњи разговор са Путином могао би да води ка миру

Подигнуте прве оптужнице за стравичан случај у Брчком у којој је пронађено 31 дијете и беба, за сада потврђено пет

Оптужницу је потврдио Основни суд у Брчком за кривично дјело занемаривање дјетета.

Подијели:

Тагови:

Брчко

Оптужница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласило се тужилаштво о случају Вујадина Савића - покренута истрага

Сцена

Огласило се тужилаштво о случају Вујадина Савића - покренута истрага

3 ч

0
Ново правило о зимским гумама: Казне и до 20.000 марака

Ауто-мото

Ново правило о зимским гумама: Казне и до 20.000 марака

3 ч

0
Трамп најавио састанак са Си Ђинпингом

Свијет

Трамп најавио састанак са Си Ђинпингом

3 ч

0
Нема препрека - Путин може да посјети Будимпешту

Свијет

Нема препрека - Путин може да посјети Будимпешту

3 ч

0

Више из рубрике

Хорор у Хрватској: Покушао да убије жену и дијете, па пресудио себи

Хроника

Хорор у Хрватској: Покушао да убије жену и дијете, па пресудио себи

3 ч

0
Дрога кеса запљена

Хроника

Нова ”Sky” оптужница: Александар Николић на челу нарко групе

3 ч

0
Чекали дјечака испред основне школе, па га претукли и сломили му нос

Хроника

Чекали дјечака испред основне школе, па га претукли и сломили му нос

3 ч

0
Брата избо ножем: Подигнута оптужница против Аднана Дидића!

Хроника

Брата избо ножем: Подигнута оптужница против Аднана Дидића!

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Кина провела једну од највећих чистки у војсци

16

32

ФСС: Споразумни раскид уговора са Пиксијем, тражи се замјена

16

31

Ужас у установи за незбринуту дјецу: Тинејџери имали однос пред другим дјететом, па му пријетили!

16

21

Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

16

09

Патолози из Српске раме уз раме са колегама из свијета по научним достигнућима у лијечењу рака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner