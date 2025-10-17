Logo

У понедјељак о најнижој плати у наредној години

17.10.2025

14:07

Чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске требало би да у понедјељак, 20. октобра, преговарају о висини износа најниже плате у 2026. годину.

Чланови Савјета требало би да разматрају извјештај о раду Инспекције рада и заштите на раду, као и нови пословник о своме раду, саопштено је данас из ЕСС.

Сједница ће бити одржана у просторијама Републичке управе за инспекцијске послове.

