У понедјељак о најнижој плати у наредној години

17.10.2025
14:07
Коментари:0
Чланови Економско-социјалног савјета Републике Српске требало би да у понедјељак, 20. октобра, преговарају о висини износа најниже плате у 2026. годину.
Чланови Савјета требало би да разматрају извјештај о раду Инспекције рада и заштите на раду, као и нови пословник о своме раду, саопштено је данас из ЕСС.
Сједница ће бити одржана у просторијама Републичке управе за инспекцијске послове.
