Салама хитно повучена са тржишта, издато упозорење грађанима

Извор:
Курир
17.10.2025
10:22
Коментари:0
Државни инспекторат Републике Хрватске повукао је са тржишта месни производ поријеклом из те земље јер може представљати ризик по здравље.
Обавјештење о опзиву производа односи се на месни производ ШМЕК СУЛЦ класични, са роком употребе до 24.10. 2025., хрватског произвођача Бођирковић, а разлог повлачења са тржишта је присуство алергена соје које није наведено на декларацији, саопштила је Хрватска агенција за пољопривреду и храну (ХАПИХ)
Месни производ ШМЕК СУЛЦ класични који се повлачи с тржишта, има ЛОТ 25254П.
"С обзиром да на производу није означен алерген соја, производ може представљати ризик по здравље потрошача осјетљивих на исти док га особе које нису алергичне могу и даље употребљавати без ограничења. Производ није у складу с ЕУ Уредбом о утврђивању општих начела и услова закона о храни", додаје ХАПИХ.
Земља поријекла производа је Хрватска, а произвођач је Обрт за производњу, прераду и конзервирање меса и месних производа БОЂИРКОВИЋ из Борова.
"Обавјештење се односи искључиво на производ са горе наведеним подацима", навео је ХАПИХ, пише Курир.
