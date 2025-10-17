Logo

Салама хитно повучена са тржишта, издато упозорење грађанима

Извор:

Курир

17.10.2025

10:22

Коментари:

0
Салама хитно повучена са тржишта, издато упозорење грађанима
Фото: Youtube/Printscreen

Државни инспекторат Републике Хрватске повукао је са тржишта месни производ поријеклом из те земље јер може представљати ризик по здравље.

Обавјештење о опзиву производа односи се на месни производ ШМЕК СУЛЦ класични, са роком употребе до 24.10. 2025., хрватског произвођача Бођирковић, а разлог повлачења са тржишта је присуство алергена соје које није наведено на декларацији, саопштила је Хрватска агенција за пољопривреду и храну (ХАПИХ)

Месни производ ШМЕК СУЛЦ класични који се повлачи с тржишта, има ЛОТ 25254П.

илу-ротација-19092025

Свијет

Снажна експлозија уништила дио стамбене зграде, има мртвих и повријеђених

"С обзиром да на производу није означен алерген соја, производ може представљати ризик по здравље потрошача осјетљивих на исти док га особе које нису алергичне могу и даље употребљавати без ограничења. Производ није у складу с ЕУ Уредбом о утврђивању општих начела и услова закона о храни", додаје ХАПИХ.

Земља поријекла производа је Хрватска, а произвођач је Обрт за производњу, прераду и конзервирање меса и месних производа БОЂИРКОВИЋ из Борова.

Брак вјенчање

Љубав и секс

Млада отказала вјенчање преко СМС поруке: ''Нисам могла више да лажем''

"Обавјештење се односи искључиво на производ са горе наведеним подацима", навео је ХАПИХ, пише Курир.

Подијели:

Таг:

povlačenje sa tržišta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снажна експлозија уништила дио стамбене зграде, има мртвих и повријеђених

Свијет

Снажна експлозија уништила дио стамбене зграде, има мртвих и повријеђених

1 ч

0
Млада отказала вјенчање преко СМС поруке: ''Нисам могла више да лажем''

Љубав и секс

Млада отказала вјенчање преко СМС поруке: ''Нисам могла више да лажем''

1 ч

0
Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Сутра посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

1 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: 20 година постојања ''Раша тудеј'' представља двије деценије преданости истини

1 ч

0

Више из рубрике

Скочиле цијене прасића

Економија

Скочиле цијене прасића

2 ч

0
Цијена злата достиже нове рекорде

Економија

Цијена злата достиже нове рекорде

3 ч

0
Цијене злата достигле нови рекорд

Економија

Цијене злата достигле нови рекорд

14 ч

0
Ево зашто је цијена сребра порасла чак и више од злата

Економија

Ево зашто је цијена сребра порасла чак и више од злата

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

14

Вишковић: Ускоро пуни интензитет изградње ауто-пута Бањалука - Приједор

11

10

Рођаци из БиХ се сударили у Хрватској: Један возио аутомобила, а други аутобус

11

05

Убијен предсједник контроверзног клуба

11

00

Путин обавијестио Савјет безбједности о детаљима разговора с Трампом

11

00

Појачан саобраћај на овим граничним прелазима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner