Млада отказала вјенчање преко СМС поруке: ''Нисам могла више да лажем''

Извор:

Она

17.10.2025

10:06

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Шивани Шарма Фостер из Лондона мјесецима је планирала своје вјенчање из снова: луксузни простор, прелијепу хаљину и 500 гостију. Међутим, недуго прије великог дана схватила је да не жели да се уда за тог мушкарца, свог вјереника.

Шивани Шарма Фостер је послала позивнице, прилагодила хаљину и резервисала простор - жељела је грандиозно вјенчање у вриједности од око 70.000 евра. Али четири недјеље прије вјенчања, ова млада из Британије је све отказала.

Шта је разлог? Није имала права осјећања према свом вјеренику.

Харис Џиновић

Сцена

Ево шта је Харис Џиновић рекао о новом Мелинином вјеренику

- Нисам могла више да лажем - каже она.

Сан о вјенчању се распао на дјевојачкој журци

Шивани је одрасла у породици пуној љубави у Лондону и од малена је сањала о браку и дјеци. Након што је њена вољена тетка преминула од рака, себи је поставила унутрашњи ултимат: све мора да буде савршено до 30. године.

Када је са 26 упознала сада свог бившег вјереника, чинило се да се план остварује, иако је од почетка осјећала да је емотивна веза заснована прије свега на спољним очекивањима.

Сода бикарбона

Здравље

Да ли је здраво пити соду бикарбону сваки дан?

Дечко Рохан јој је запросио на једном грчком острву - са фотографом и луксузном хаљином. Шивани је рекла 'да', али ноћ послије вјеридбе лежали су непомични једно поред другог у кревету. Није било пољупца, нити блискости.

На дјевојачкој журци на Ибици коначно је схватила: 'Не желим брак без љубави'.

Отказала раскошно вјенчање преко СМС-а

Вратила се у Лондон и одлучила да откаже вјенчање - путем СМС поруке. Његов одговор је био: 'Шта се десило на Ибици?', али Шивани је остала при својој одлуци.

