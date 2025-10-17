Млада отказала вјенчање преко СМС поруке: ''Нисам могла више да лажем''

Извор:
Она
17.10.2025
10:06
Коментари:0
Шивани Шарма Фостер из Лондона мјесецима је планирала своје вјенчање из снова: луксузни простор, прелијепу хаљину и 500 гостију. Међутим, недуго прије великог дана схватила је да не жели да се уда за тог мушкарца, свог вјереника.
Шивани Шарма Фостер је послала позивнице, прилагодила хаљину и резервисала простор - жељела је грандиозно вјенчање у вриједности од око 70.000 евра. Али четири недјеље прије вјенчања, ова млада из Британије је све отказала.
Шта је разлог? Није имала права осјећања према свом вјеренику.
Сцена
Ево шта је Харис Џиновић рекао о новом Мелинином вјеренику
- Нисам могла више да лажем - каже она.
Шивани је одрасла у породици пуној љубави у Лондону и од малена је сањала о браку и дјеци. Након што је њена вољена тетка преминула од рака, себи је поставила унутрашњи ултимат: све мора да буде савршено до 30. године.
Када је са 26 упознала сада свог бившег вјереника, чинило се да се план остварује, иако је од почетка осјећала да је емотивна веза заснована прије свега на спољним очекивањима.
Здравље
Да ли је здраво пити соду бикарбону сваки дан?
Дечко Рохан јој је запросио на једном грчком острву - са фотографом и луксузном хаљином. Шивани је рекла 'да', али ноћ послије вјеридбе лежали су непомични једно поред другог у кревету. Није било пољупца, нити блискости.
На дјевојачкој журци на Ибици коначно је схватила: 'Не желим брак без љубави'.
Вратила се у Лондон и одлучила да откаже вјенчање - путем СМС поруке. Његов одговор је био: 'Шта се десило на Ибици?', али Шивани је остала при својој одлуци.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Савјети
1 ч0
Најновије
Најчитаније
11
14
11
10
11
05
11
00
11
00
Тренутно на програму