Младић запросио дјевојку на концерту, па се сјетио да има жену и дјецу кући

15.10.2025
11:08
Романтичне просидбе на концертима већ годинама су популаран тренд, али оно што је недавно учинио један мушкарац из Мексика надмашило је све досадашње приче.
Током наступа познатог пјевача Леандра Риоса у граду Сијудад Акуиња, заљубљени мушкарац одлучио је пред хиљадама људи да запроси своју дјевојку. Клекнуо је, извадио прстен и изговорио ријечи које су изазвале громогласан аплауз публике: „Желим ти рећи да те волим из свег срца и да желим да с тобом подијелим остатак живота. Волим те, љубави моја. Хоћеш ли се удати за мене?“
Дјевојка је, ганута призором, пристала – не слутећи да њен изабраник код куће већ има жену и дјецу.
Како преносе мексички портали, тек након што су се снимци просидбе проширили друштвеним мрежама, мушкарац је покушао сакрити трагове своје двоструке игре. Брисао је видео снимке и молио ауторе објава да их уклоне, наводећи бизаран разлог: тврдио је да му се мајка срушила и завршила у болници након што је сазнала да вара своју супругу.
Његови покушаји да заташка аферу, међутим, нису успјели. Вијест о необичној просидби брзо је обишла интернет, а медији су га прозвали „слаткорјечивим прељубником“ који је дјевојци обећао да ће је „учинити принцезом“, иако је већ био у браку.
Оно што је требало да буде романтичан тренутак претворило се у праву сапуницу, која је истовремено насмијала и запањила кориснике друштвених мрежа широм свијета.
Ова прича подсјећа на скандал свјетских размјера: технички директор једног америчког стартапа снимљен је како се грли с главном ХР-менаџерком током концерта бенда Колдплеј, а потом су обоје очајно покушали сакрити лица док је публика видјела све на великом екрану.
Мушкарац је идентификован као Енди Бајрон, тадашњи директор компаније Астрономер, а жена као Кристин Кабот, директорица за људске ресурсе. Када их је „кисс цам“ камера ухватила у загрљају, Бајрон је брзо склизнуо из кадра, док је Кабот покрила лице рукама. Крис Мартин, пјевач бенда, нашалио се: „Или имају аферу или су заиста стидљиви“ – а није ни слутио колико је био у праву.
Скандал се убрзо претворио у вирални хит. Компанија Астрономер покренула је интерну истрагу, Бајрон је поднио оставку, а Кабот је такође дала отказ након свега. Њихови профили нестали су са веб-странице фирме и медијских објава, преноси Дневно.
