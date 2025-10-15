Logo

Младић запросио дјевојку на концерту, па се сјетио да има жену и дјецу кући

15.10.2025

11:08

Просидба
Фото: Janz Vinalay Jimenez/Facebook/Screenshot

Романтичне просидбе на концертима већ годинама су популаран тренд, али оно што је недавно учинио један мушкарац из Мексика надмашило је све досадашње приче.

Током наступа познатог пјевача Леандра Риоса у граду Сијудад Акуиња, заљубљени мушкарац одлучио је пред хиљадама људи да запроси своју дјевојку. Клекнуо је, извадио прстен и изговорио ријечи које су изазвале громогласан аплауз публике: „Желим ти рећи да те волим из свег срца и да желим да с тобом подијелим остатак живота. Волим те, љубави моја. Хоћеш ли се удати за мене?“

Дјевојка је, ганута призором, пристала – не слутећи да њен изабраник код куће већ има жену и дјецу.

Покушао све заташкати уз изговор мајке

Како преносе мексички портали, тек након што су се снимци просидбе проширили друштвеним мрежама, мушкарац је покушао сакрити трагове своје двоструке игре. Брисао је видео снимке и молио ауторе објава да их уклоне, наводећи бизаран разлог: тврдио је да му се мајка срушила и завршила у болници након што је сазнала да вара своју супругу.

Његови покушаји да заташка аферу, међутим, нису успјели. Вијест о необичној просидби брзо је обишла интернет, а медији су га прозвали „слаткорјечивим прељубником“ који је дјевојци обећао да ће је „учинити принцезом“, иако је већ био у браку.

Оно што је требало да буде романтичан тренутак претворило се у праву сапуницу, која је истовремено насмијала и запањила кориснике друштвених мрежа широм свијета.

Ништа нису научили након скандала с Колдплеја

Ова прича подсјећа на скандал свјетских размјера: технички директор једног америчког стартапа снимљен је како се грли с главном ХР-менаџерком током концерта бенда Колдплеј, а потом су обоје очајно покушали сакрити лица док је публика видјела све на великом екрану.

Мушкарац је идентификован као Енди Бајрон, тадашњи директор компаније Астрономер, а жена као Кристин Кабот, директорица за људске ресурсе. Када их је „кисс цам“ камера ухватила у загрљају, Бајрон је брзо склизнуо из кадра, док је Кабот покрила лице рукама. Крис Мартин, пјевач бенда, нашалио се: „Или имају аферу или су заиста стидљиви“ – а није ни слутио колико је био у праву.

Скандал се убрзо претворио у вирални хит. Компанија Астрономер покренула је интерну истрагу, Бајрон је поднио оставку, а Кабот је такође дала отказ након свега. Њихови профили нестали су са веб-странице фирме и медијских објава, преноси Дневно.

