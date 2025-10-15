Logo

Из куће у Зворнику украдени новац и пиштољ

15.10.2025

10:39

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Из куће у Табанцима код Зворника украдени су новац и пиштољ, саопштено је данас из Полицијске управе Зворник.

Провала је пријављена синоћ око 19.30 часова, а полиција је извршила увиђај.

Полиција наставља рад на расвјетљавању кривичног дјела тешка крађа, а о догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

