Хорор у базену: Дјечак (14) умало изубио руку када га је ујела ајкула

15.10.2025

10:39

Хорор у базену: Дјечак (14) умало изубио руку када га је ујела ајкула
Неименовани тинејџер хитно је пребачен у болницу након напада ајкуле у контроверзном акваријуму, лоцираном на “најгушће насељеном вјештачком острву на свијету”.

Дјечак (14) је умало изгубио руку послије угриза тиграсте ајкуле (Галеоцердо цувиер), врсте која је позната по својој снази и агресивности.

Ајкулама извађени зуби?!

Инцидент се догодио док је тинејџер, заједно са породицом, боравио на острву Санта Круз дел Ислоте, смјештеном поред обале Колумбије.

Драма се одиграла у импровизованом базену у којем туристи, који плаћају улаз, могу да пливају са заробљеним ајкулама и додирују их.

Овај вид атракције већ дуго изазива контроверзе и критике. Мјештани тврде да су ајкулама извађени зуби како би биле безопасне, али овај напад показује да то није увијек случај.

Дјечак је примио прву помоћ на острву, а потом је пребачен у болницу на обали, преноси Тхе Сун.

Привлачи 500 туриста дневно

Локални медији тврде да посједују снимак напада и “веома озбиљних повреда”, али су одлучили да их не објављују.

Санта Круз дел Ислоте је дом за око 800 становника, који живе на површини од једног хектара. Привлачи око 500 туриста дневно, а често се назива “најгушће насељеним острвом на свијету”.

Налази се у архипелагу Сан Бернардо, заштићеном коралном рају, и изграђено је на коралној платформи од стране првих породица које су га населиле.

