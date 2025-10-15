Трамп постхумно одликовао Чарлија Кирка

Извор:
Агенције
15.10.2025
09:49
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп постхумно је додијелио Предсједничку медаљу слободе активисти Чарлију Кирку на церемонији у Бијелој кући.
Ерика Кирк примила је награду у име покојног супруга и захвалила Трампу.
"Провела сам седам и по година покушавајући да пронађем савршен рођендански поклон за Чарлија. Али, сада могу са сигурношћу да кажем, господине предсједниче, да сте му дали најбољи рођендански поклон који је икада могао да добије", рекла је она.
Трамп је похвалио Кирка као "правог америчког хероја", чија је организација "Турнинг поинт Ју-Ес-Еј" израсла у највећу конзервативну омладинску групу у Америци, пренијела је агенција ДПА.
"Заувијек уписујемо његово име на вјечни списак правих америчких хероја", рекао је Трамп и назвао Кирка "мучеником за истину и слободу".
Кирк, који би на дан церемоније напунио 32 године, убијен је у универзитетском кампусу у Јути 10. септембра.
Кирк је основао своју организацију када је имао 18 година 2012. године и постао је познат по промовисању конзервативних вриједности и дискусијама са студентима са различитим политичким ставовима.
