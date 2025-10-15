Logo

Сијарто: Напади на "Дружбу", напади на суверенитет Мађарске

СРНА

15.10.2025

08:50

Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Снабдијевање Мађарске нафтом преко цјевовода "Дружба" је неопходно, руски енергенти су од виталног значаја, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

- Напади на "Дружбу" су напади на суверенитет Мађарске - упозорио је Сијарто на маргинама Руске енергетске седмице.

илу-главобоља-глава-29082025

Здравље

Помјерање сата може изазвати бројне негативне посљедице по здравље

Он је нагласио да Мађарска физички не може да обезбиједи нафту без овог цјевовода, те је истакао витални значај снабдијевања руским енергентима.

Руска енергетска седмица одржава се у Москви од 15. до 17. октобра

Петер Сијарто

Мађарска

