Сијарто: Напади на "Дружбу", напади на суверенитет Мађарске

Снабдијевање Мађарске нафтом преко цјевовода "Дружба" је неопходно, руски енергенти су од виталног значаја, изјавио је мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.
- Напади на "Дружбу" су напади на суверенитет Мађарске - упозорио је Сијарто на маргинама Руске енергетске седмице.
Он је нагласио да Мађарска физички не може да обезбиједи нафту без овог цјевовода, те је истакао витални значај снабдијевања руским енергентима.
Руска енергетска седмица одржава се у Москви од 15. до 17. октобра
