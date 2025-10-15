Запалио се аутобус, 19 мртвих

15.10.2025
Најмање 19 људи је погинуло када се запалио аутобус у западноиндијској држави Раџастан, јавила је индијска телевизија НДТВ, позивајући се на полицију.
Петнаест путника, укључујући двоје дјеце, задобило је тешке опекотине. Поједини имају опекотине на 70 одсто тијела.
Аутобус је ишао од Џајсалмера до Џодпура са 57 путника када се дим појавио у задњем дијелу возила. Возач се зауставио поред пута, али је пламен захватио возило у року од неколико тренутака.
Полиција вјерује да је пожар изазвао кратак спој.
Индијски премијер Нарендра Моди објавио је на "Иксу" да ће Национални фонд за помоћ премијера обезбједити финансијску помоћ породицама погинулих и повријеђених
