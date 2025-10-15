Logo

Запалио се аутобус, 19 мртвих

15.10.2025

08:09

Коментари:

0
Аутобус превоз
Фото: Jen/Pexels

Најмање 19 људи је погинуло када се запалио аутобус у западноиндијској држави Раџастан, јавила је индијска телевизија НДТВ, позивајући се на полицију.

Петнаест путника, укључујући двоје д‌јеце, задобило је тешке опекотине. Поједини имају опекотине на 70 одсто тијела.

Аутобус је ишао од Џајсалмера до Џодпура са 57 путника када се дим појавио у задњем дијелу возила. Возач се зауставио поред пута, али је пламен захватио возило у року од неколико тренутака.

Полиција вјерује да је пожар изазвао кратак спој.

windows 10

Наука и технологија

Windows 10 је званично мртав! Шта сада?

Индијски премијер Нарендра Моди објавио је на "Иксу" да ће Национални фонд за помоћ премијера обезбједити финансијску помоћ породицама погинулих и повријеђених

Подијели:

Тагови:

zapalio se autobus

incident

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Руска војска

Свијет

Руски ПВО оборио 59 украјинских дронова

4 ч

0
Сенат САД није усвојио закон о финансирању: Блокада владе се продужава

Свијет

Сенат САД није усвојио закон о финансирању: Блокада владе се продужава

4 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Разбијена нарко-банда чији је главни човјек ухапшен у БиХ

5 ч

0
Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

Свијет

Марк Зел: Потребна промјена политике Вашингтона према БиХ

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

18

Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner