Windows 10 је званично мртав! Шта сада?

Послије десет година, Windows 10 је званично угашен. Microsoft је прекинуо подршку, што значи да корисници више неће добијати безбједносне закрпе, нове функције ни техничке исправке. Иако ће рачунари и даље радити, сваки дан кориштења овог система повећава ризик од вируса, хаковања и губитка података.
Када је лансиран 2015. године, Бил Гејтс и његов тим из Microsofta тврдили су да ће то бити "посљедња верзија Windowsa". Данас, компанија у потпуности усмјерава кориснике на Windows 11, док милиони људи широм свијета остају на систему који више није безбиједан за рад на интернету.
Стручњаци упозоравају да наставак кориштења Windows 10 система за осјетљиве активности, попут онлајн плаћања или пословне преписке, носи озбиљан ризик јер безбједносне рупе више неће бити закрпљене.
Ако ваш рачунар још користи Windows 10, имате неколико избора. Најбоља опција је прелазак на Windows 11, али то зависи од хардверских могућности. Нови систем захтијева модерније процесоре и ТПМ 2.0 чип, па старији уређаји често не испуњавају услове. У подешавањима система можете провјерити да ли је надоградња доступна и, ако јесте, прије тога обавезно сачувајте све важне фајлове.
Ако ваш рачунар није компатибилан са Windows 11, алтернатива је прелазак на Linux. Савремене дистрибуције као што су Убунту или Минт нуде једноставно окружење, већу стабилност и уграђену заштиту. Оне су данас много приступачније него раније и омогућавају обављање свих свакодневних задатака.
Трећа опција је куповина новог рачунара, јер већина нових уређаја долази са Windows 11 системом и бржим компонентама. Ако не планирате да га мијењате, можете свој стари рачунар искористити као уређај за гледање филмова, писање или чување докумената, али без повезивања на интернет.
Без обзира на избор, обавезно направите копију свих података на екстерни диск или у cloud, јер прелазак на нови систем увијек носи ризик губитка фајлова, преноси "Телеграф".
