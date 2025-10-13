Предвиђања АИ стручњака: Опстаће само ових 5 занимања, рок је много краћи него што се мисли

13.10.2025
17:02
Коментари:0
Док вјештачка интелигенција незаустављиво мијења свијет рада, стручњаци упозоравају да нас већ за пет година очекује драматичан талас аутоматизације. Према процјенама АИ експерта др Романа Јамполског, чак 99% данашњих послова могло би нестати до 2030. године, а само мали број занимања остаће нетакнут.
АИ више није будућност, она је садашњост. Док поједине индустрије још пружају отпор аутоматизацији, многе су већ капитулирале пред "ефикаснијим" алгоритмима. Према компанији ОпенАИ, чак 44 професије већ су у зони највећег ризика, од административних до креативних.
Како наводи Јамполски у популарном подкасту Diary of a CEO, "до 2027. године имаћемо прву праву општу вјештачку интелигенцију (АГИ)", што значи да ће "до 2030. све физичке послове моћи да обавља машина".
Његова пројекција није нимало оптимистична.
"Не говоримо о стопи незапослености од 10 одсто, што је страшно. Говоримо о 99 одсто."
Наука и технологија
Говор вјештачке интелигенције постаје идентичан људском
Ипак, постоји трачак наде. Јамполски каже да ће постојати само неколико врста послова које људи неће жељети да препусте машинама, не зато што АИ то не може, већ зато што људи цијене људски додир.
Пет професија које би могле преживјети АИ револуцију:
Рачуновође и финансијски савјетници богатих: иако АИ рачуна брже, "Ворен Бафет неће користити машину, већ свог људског рачуновођу".
Терапеути и психолози: емпатија и разумијевање људског искуства остају незамјењиви.
Регулатори и надзорници АИ система: неко ће ипак морати да контролише алгоритме и провјерава њихову етичност.
Едуктори и тумачи АИ технологије: како се АИ развија брже него што људи успјевају да је разумију, биће потребни они који ће објашњавати њено функционисање.
Мајстори ручне израде и луксузних заната: у свијету доминираном аутоматизацијом, људски рад постаће луксузни фетиш.
Занимљивости
Одржава се прво такмичење за мис вештачке интелигенције
Јамполски предвиђа појаву нове класе "људских" производа и услуга, оних које ће богати куповати само зато што их је направила особа, а не машина.
"Биће то микроскопско тржиште, али они који буду правили ручне предмете моћи ће да их продају скупље него оне из масовне производње."
Занимљивости
"Схватила сам да ме вјештачка интелигенција мува ": Нови АИ тренд
И док многи упозоравају да АИ доноси највећу економску трансформацију у историји, Јамполски поручује да је сада кључно купити још мало времена.
"Суперинтелигенција неће доћи преко ноћи. Потребно нам је 50 година, не пет."
Занимљивости
38 мин0
Свијет
53 мин0
Сцена
57 мин0
Друштво
57 мин0
Наука и технологија
1 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
33
17
27
17
19
17
14
Тренутно на програму