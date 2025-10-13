Од јануара, велике промјене за кориснике Gmail-а: Google отказује 2 популарне функције

13.10.2025
15:16
Коментари:0
Google је најавио велике промјене за милионе корисника Gmail-а. Од јануара 2026. године, компанија отказује двије дугогодишње функције - POP (Post Office Protocol) и Gmailify, које су многи користили за управљање имејловима и повезивање екстерних налога.
POP је годинама био популаран начин за преузимање порука путем програма попут Outlook-а или Thunderbird-а. Међутим, Google сматра ову технологију застарјелом и више неће бити подржана од 2026. године. Умјесто тога, корисницима се савјетује да пређу на IMAP протокол, који омогућава синхронизацију у реалном времену између свих уређаја и сталну везу са Gmail сервером.
Да бисте прешли на IMAP, довољно је да промјените подешавања унутар апликације за пошту коју користите. Тачан поступак варира у зависности од провајдера услуге, али детаљна упутства можете пронаћи у документацији за подршку сваког имејл клијента.
Наука и технологија
Гугл реаговао на забрану кориштења друштвених мрежа млађима од 16 година у Аустралији
Још једна функција која се укида је Gmailify, алат који је корисницима омогућавао повезивање екстерних имејл налога као што су Yahoo или Outlook са Gmail-ом, са свим предностима Google технологије, као што су напредно филтрирање нежељене поште, претрага и организација.
Од јануара 2026. године више неће бити могуће примати нове поруке са екстерних повезаних налога. Добра вијест је да ће све већ синхронизоване поруке остати сачуване у Gmail-у.
Наука и технологија
Инкогнито режим није ''приватан'' као што мислите
Иако Gmailify одлази, постоји алтернативни начин за додавање других налога у Gmail апликацију:
Отворите Gmail апликацију
У горњем десном углу додирните слику свог профила
Изаберите ''Додај још један налог“
Изаберите тип налога (нпр. Outlook, Yahoo, итд.)
Ако тренутно користите POP или Gmailify, сада је право вријеме да се припремите за предстојеће промјене. Преласком на IMAP и ручним додавањем екстерних налога, и даље можете имати приступ свим својим порукама, само на нови, модернији начин.
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
35
17
33
17
27
17
19
17
14
Тренутно на програму