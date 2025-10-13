Logo

Од јануара, велике промјене за кориснике Gmail-а: Google отказује 2 популарне функције

13.10.2025

15:16

Коментари:

0
Од јануара, велике промјене за кориснике Gmail-а: Google отказује 2 популарне функције

Google је најавио велике промјене за милионе корисника Gmail-а. Од јануара 2026. године, компанија отказује двије дугогодишње функције - POP (Post Office Protocol) и Gmailify, које су многи користили за управљање имејловима и повезивање екстерних налога.

POP функција одлази у историју

POP је годинама био популаран начин за преузимање порука путем програма попут Outlook-а или Thunderbird-а. Међутим, Google сматра ову технологију застарјелом и више неће бити подржана од 2026. године. Умјесто тога, корисницима се савјетује да пређу на IMAP протокол, који омогућава синхронизацију у реалном времену између свих уређаја и сталну везу са Gmail сервером.

Да бисте прешли на IMAP, довољно је да промјените подешавања унутар апликације за пошту коју користите. Тачан поступак варира у зависности од провајдера услуге, али детаљна упутства можете пронаћи у документацији за подршку сваког имејл клијента.

Gugl

Наука и технологија

Гугл реаговао на забрану кориштења друштвених мрежа млађима од 16 година у Аустралији

Gmailify такође одлази

Још једна функција која се укида је Gmailify, алат који је корисницима омогућавао повезивање екстерних имејл налога као што су Yahoo или Outlook са Gmail-ом, са свим предностима Google технологије, као што су напредно филтрирање нежељене поште, претрага и организација.

Од јануара 2026. године више неће бити могуће примати нове поруке са екстерних повезаних налога. Добра вијест је да ће све већ синхронизоване поруке остати сачуване у Gmail-у.

Гугл лаптоп

Наука и технологија

Инкогнито режим није ''приватан'' као што мислите

Како наставити да користите екстерне налоге у Gmail-у?

Иако Gmailify одлази, постоји алтернативни начин за додавање других налога у Gmail апликацију:

Отворите Gmail апликацију

У горњем десном углу додирните слику свог профила

Изаберите ''Додај још један налог“

Изаберите тип налога (нпр. Outlook, Yahoo, итд.)

Ако тренутно користите POP или Gmailify, сада је право вријеме да се припремите за предстојеће промјене. Преласком на IMAP и ручним додавањем екстерних налога, и даље можете имати приступ свим својим порукама, само на нови, модернији начин.

(Fenix ​​​​Magazine)

Подијели:

Тагови:

Гугл

gmail

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тешка несрећа: Директан судар возова, машиновођа искочио, више од 90 људи повријеђено

Свијет

Тешка несрећа: Директан судар возова, машиновођа искочио, више од 90 људи повријеђено

2 ч

0
Утврђен први случај болести плавог језика

Регион

Утврђен први случај болести плавог језика

2 ч

0
Ево какво нас вријеме сутра очекује

Друштво

Ево какво нас вријеме сутра очекује

2 ч

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Задовољан сам разговорима са Русима око НИС-а

2 ч

0

Више из рубрике

Телехируршка операција

Наука и технологија

Из Београда оперисао пацијента у Белгији, робот асистирао

3 ч

0
Алармантно откриће: Дио Земље постао тамнији

Наука и технологија

Алармантно откриће: Дио Земље постао тамнији

4 ч

0
Полиција моли дјецу да престану са ТикТок изазовом: ''Може бити веома опасно''

Наука и технологија

Полиција моли дјецу да престану са ТикТок изазовом: ''Може бити веома опасно''

6 ч

0
Гугл реаговао на забрану кориштења друштвених мрежа млађима од 16 година у Аустралији

Наука и технологија

Гугл реаговао на забрану кориштења друштвених мрежа млађима од 16 година у Аустралији

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Руски научници представили најновију вакцину против рака

17

33

Човић: ХДЗ равноправност народа гледа кроз легално представљање

17

27

Из "Чистоће" потврдили да сутра купе смеће; Пред одборницима закључци о експропријацији

17

19

Поплаве у Мексику: Однијеле најмање 64 живота, док се 65 људи води као нестало

17

14

Иван Маринковић напустио Елиту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner