Ево какво нас вријеме сутра очекује

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити суво, на истоку и даље облачно, а у осталим предјелима се очекује дјелимично разведравање уз сунчане периоде.
Ујутро и прије подне биће облачно, на истоку понегдје слаба киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На југу ће током већег дијела дана преовладавати сунчано и мало топлије.
Јутарња температура ваздуха од шест до 12, у вишим предјелима од један, а дневна од 15 до 20, на југу до 23 степена Целзијусова.
Вјетар ће бити слаб и промјенљив или сјеверних смјерова, на југу умјерен.
У Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме, а сунчано у Херцеговини и на југозападу, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница нула степени, Калиновик, Хан Пијесак и Чемерно девет, Соколац 10, Сарајево 11, Кнежево 12, Гацко, Мркоњић Град, Рудо и Фоча 13, Вишеград, Дринић и Сребреница 14, Бијељина 15, Бањалука, Добој, Зворник, Нови Град, Приједор, Рибник и Србац 16, Билећа 19, Требиње 21 и Мостар 23 степена Целзијусова.
