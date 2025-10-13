Logo

Ево какво нас вријеме сутра очекује

13.10.2025

14:50

Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити суво, на истоку и даље облачно, а у осталим пред‌јелима се очекује д‌јелимично разведравање уз сунчане периоде.

Ујутро и прије подне биће облачно, на истоку понегд‌је слаба киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

На југу ће током већег дијела дана преовладавати сунчано и мало топлије.

Јутарња температура ваздуха од шест до 12, у вишим пред‌јелима од један, а дневна од 15 до 20, на југу до 23 степена Целзијусова.

Вјетар ће бити слаб и промјенљив или сјеверних смјерова, на југу умјерен.

У Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме, а сунчано у Херцеговини и на југозападу, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница нула степени, Калиновик, Хан Пијесак и Чемерно девет, Соколац 10, Сарајево 11, Кнежево 12, Гацко, Мркоњић Град, Рудо и Фоча 13, Вишеград, Дринић и Сребреница 14, Бијељина 15, Бањалука, Добој, Зворник, Нови Град, Приједор, Рибник и Србац 16, Билећа 19, Требиње 21 и Мостар 23 степена Целзијусова.

Вријеме

