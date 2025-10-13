Гугл реаговао на забрану кориштења друштвених мрежа млађима од 16 година у Аустралији

13.10.2025
Компанија Гугл у власништву мултинационалног технолошког конгломерата Алфабет, саопштила је данас да би за Аустралију било "изузетно тешко" да спроведе закон који забрањује особама млађим од 16 година кориштење друштвених мрежа, упозоравајући да владина иницијатива неће учинити дјецу безбједнијом на интернету.
Влада и технолошке компаније широм свијета помно прате Аустралију, која ће у децембру постати прва земља која ће забранити кориштење друштвених мрежа особама млађим од 16 година, преноси Ројтерс.
Од платформи друштвених мрежа неће се захтијевати да спроводе процедуре провере старости већ ће се умјесто тога тражити да користе вјештачку интелигенцију и податке о понашању како би поуздано утврдиле старост.
На парламентарном саслушању о правилима безбједности на интернету у понедјељак, виши менаџер за односе с владом Јутјуба у Аустралији, Рејчел Лорд, изјавила је да је владин програм добронамјеран, али да може имати "нежељене посљедице".
- Закон не само да ће бити изузетно тешко спровести, већ такође не испуњава обећање да ће дјецу учинити безбједнијом на интернету - упозорила је Лордоава.
