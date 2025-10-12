Logo

Нова правила ускоро ступају на снагу: Мета почиње да прати ваша дописивања

Курир

12.10.2025

15:21

Фото: Pixabay / lukgehr

Компанија Мета ускоро ће користити оно што корисници говоре њеном вjештачком интелигентном четботу како би им приказивала још персонализованије огласе. Промјене ће званично ступити на снагу 16. децембра, а корисници ће о њима бити обавјештени већ наредне недјеље.

Мета већ користи податке о објавама, лајковима и везама корисника на својим платформама као што су Фејсбук и Инстаграм да би приказивала циљане рекламе. Сада ће тој листи додати и информације из разговора са Мета АИ. На примјер, ако неко прича о планирању путовања, куповини опреме за планинарење или рјешавању неког проблема, ти подаци могу утицати на огласе које ће видети.

Компанија наводи да ће ови подаци помоћи и у одређивању садржаја који корисници виде. Ако неко разговара са четботом о планинарењу, Мета ће му приказивати више објава и реклама повезаних с том темом. Ипак, промјене отварају питање приватности, посебно код разговора о личним стварима попут односа или здравља.

"Као и код других персонализованих услуга, огласе и садржај прилагођавамо на основу активности корисника, тако да њихово искуство постаје релевантније", наводи Мета у званичном блогу.

Мета АИ тренутно има око милијарду мјесечних корисника и доступан је путем Фејсбука, Инстаграма, Вацапа и посебне апликације. Само у посљедњем кварталу, Мета је остварила 46,5 милијарди долара прихода од реклама, што је раст од преко 21 одсто у односу на прошлу годину.

Корисници ће и даље моћи да подешавају своје ад опције и бирају теме које желе или не желе да им се приказују. Мета истиче да неће користити разговоре о религији, политици, сексуалној оријентацији, здрављу или сличним осјетљивим темама за циљано оглашавање.

Након ранијих критика због случајева када су приватни разговори корисника са АИ-јем постали јавни, Мета је увела упозорења и нови фид назван Вибес, који приказује бесконачан низ АИ-генерисаних видео садржаја.

(Курир)

