Нова правила ускоро ступају на снагу: Мета почиње да прати ваша дописивања

Компанија Мета ускоро ће користити оно што корисници говоре њеном вjештачком интелигентном четботу како би им приказивала још персонализованије огласе. Промјене ће званично ступити на снагу 16. децембра, а корисници ће о њима бити обавјештени већ наредне недјеље.
Мета већ користи податке о објавама, лајковима и везама корисника на својим платформама као што су Фејсбук и Инстаграм да би приказивала циљане рекламе. Сада ће тој листи додати и информације из разговора са Мета АИ. На примјер, ако неко прича о планирању путовања, куповини опреме за планинарење или рјешавању неког проблема, ти подаци могу утицати на огласе које ће видети.
Компанија наводи да ће ови подаци помоћи и у одређивању садржаја који корисници виде. Ако неко разговара са четботом о планинарењу, Мета ће му приказивати више објава и реклама повезаних с том темом. Ипак, промјене отварају питање приватности, посебно код разговора о личним стварима попут односа или здравља.
"Као и код других персонализованих услуга, огласе и садржај прилагођавамо на основу активности корисника, тако да њихово искуство постаје релевантније", наводи Мета у званичном блогу.
Мета АИ тренутно има око милијарду мјесечних корисника и доступан је путем Фејсбука, Инстаграма, Вацапа и посебне апликације. Само у посљедњем кварталу, Мета је остварила 46,5 милијарди долара прихода од реклама, што је раст од преко 21 одсто у односу на прошлу годину.
Корисници ће и даље моћи да подешавају своје ад опције и бирају теме које желе или не желе да им се приказују. Мета истиче да неће користити разговоре о религији, политици, сексуалној оријентацији, здрављу или сличним осјетљивим темама за циљано оглашавање.
Након ранијих критика због случајева када су приватни разговори корисника са АИ-јем постали јавни, Мета је увела упозорења и нови фид назван Вибес, који приказује бесконачан низ АИ-генерисаних видео садржаја.
