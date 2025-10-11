Logo

Научници упозоравају на глобалну катастрофу: Шири се брже него што смо очекивали

Извор:

Вечерњи.хр

11.10.2025

15:41

Научници упозоравају на глобалну катастрофу: Шири се брже него што смо очекивали
Фото: Unsplash

Научници упозоравају да огромне количине метана излазе из пукотина на антарктичком морском дну, док се регија загријава.

Нови извори метана откривају се “невјероватном брзином”, а стручњаци страхују да будуће прогнозе глобалног затопљења можда процјењују стварну пријетњу, пише Си-ен-ен. Метан је плин који у првих 20 година у атмосфери задржава око 80 пута више топлине од угљичног диоксида, због чега се његово ослобађање сматра веома опасним за климу. Огромне количине метана скупљају се испод морског дна већ хиљадама година, а кроз пукотине на дну океана излазе у облику мјехурића.

Досад су метански извори на Антарктику били међу најмање истраженима на свијету. Међутим, међународни тим научника идентификовала су да је више од 40 у Јужном океану. Многи од тих извора налазили су се на мјестима која су већ проучавана, што сугерише да су се појавили нови извори метана.

"Нешто што се сматрало ријетким сада се чини раширеним,” рекла је Сара Сибрук, ауторка извјештаја и научница за море при истраживачкој организацији "Earth Sciences" Нови Зеланд, у изјави за Си-ен-ен. Сваки откривени извор изазвао је “трнутно узбуђење које се брзо претварало у забринутост", додала је.

змија

Градови и општине

Необичан призор у бх. граду: Огромна змија на улици усред октобра

Научници упозоравају да би ови извори могли брзо пренијети метан у атмосферу и постати непредвиђени извор климатског онечишћења. Осим тога, метан може имати каскадне посљедице на морски живот, иако научници још нису сигурни што тачно изазива његово отпуштање у регији. Слични феномени већ су примијећени на Арктику, гдје је повећано отпуштање метана повезано с климатским промјенама, топљењем леда и порастом нивоа мора. То ствара повратну петљу - климатске промјене повећавају отпуштање метана, а метан додатно убрзава глобално затопљење.

галаксија

Наука и технологија

Научници израчунали када ће бити крај универзума

Научници се планирају вратити на Антартик на двомјесечно истраживање како би детаљније проучили изворе. Ендру Турбер, професор морске биологије на Универзитету Калифорнија у Санта Барбари и аутор студије, упозорава:

"Ако људи наставе загријавати планету, ови извори могли би пријећи из природног лабораторија у епицентар опасности."

"На неки начин су попут опасне животиње", додаје Турбер, пише Вечерњи.

