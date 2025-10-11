Logo

Необичан призор у бх. граду: Огромна змија на улици усред октобра

Необичан призор у бх. граду: Огромна змија на улици усред октобра

Сарајево је динамичан град, а на његовим улицама можемо видјети разне призоре.

Један необичан, изненадио је грађане у самом центру града.

Паста

Економија

Италијанска паста ће се плаћати папрено

На улицама су затекли змију, која је била поприлично велика, а убрзо су се бројни окупили око ње да би је видјели.

Екипа портала "Радиосарајево.ба" била је на мјесту догађаја, а по изгледу, змија подсјећа на смука, неотровницу, која може нарасти и до два метра.

Новак Ђоковић

Тенис

Новак Ђоковић након Шангаја иде на најнесрећнији турнир

Боја тијела му је сивкастосмеђа, а у највећем броју случајева, не представља опасност.

У овом дијелу града, често се виђају и рибарице које имају изражене шаре, али су такође безопасне и могу нарасти до пар метара.

Смук је изузетно користан у природи и никада га не треба убијати. Уколико вас змија не дира, не дирајте ни ви њу.

Змија

Сарајево

zmije

