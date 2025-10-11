Необичан призор у бх. граду: Огромна змија на улици усред октобра

Извор:
Сарајево је динамичан град, а на његовим улицама можемо видјети разне призоре.
Један необичан, изненадио је грађане у самом центру града.
На улицама су затекли змију, која је била поприлично велика, а убрзо су се бројни окупили око ње да би је видјели.
Екипа портала "Радиосарајево.ба" била је на мјесту догађаја, а по изгледу, змија подсјећа на смука, неотровницу, која може нарасти и до два метра.
Боја тијела му је сивкастосмеђа, а у највећем броју случајева, не представља опасност.
У овом дијелу града, често се виђају и рибарице које имају изражене шаре, али су такође безопасне и могу нарасти до пар метара.
Смук је изузетно користан у природи и никада га не треба убијати. Уколико вас змија не дира, не дирајте ни ви њу.
