Бањалука: Уништена велика количина оружја

11.10.2025
Данас је у ливници Јелшинград у Бањалуци организовано јавно уништавање 1.536 комада оружја и дијелова оружја.
Ово оружје су прикупиле и заплијениле полицијске агенције (Гранична полиција БиХ, СИПА, МУП Републике Српске, девет кантоналних МУП-ова и Полиција Брчко дистрикта БиХ).
Циљ је скретање пажње на опасности које вишак оружја, као и слабо осигурано и незаконито посједовано оружје, представљају за свакодневну сигурност свих грађанки и грађана.
Проблем циркулације и нелегалне пролиферације оружја у југоисточној Европи не познаје границе, те захтијева координиран регионални одговор.
Акцију уништавања оружја је организовао Координациони одбор за контролу малог оружја и лаког наоружања у БиХ, у сарадњи са Центром за контролу малокалибарског и лаког наоружања у источној и југоисточној Европи (УНДП СЕЕСАЦ), уз техничку подршку Развојног програма Уједињених нација (УНДП) у БиХ и финансијску подршку Европске уније кроз пројекат "Подршка за јачање борбе против илегалног поседовања, злоупотребе и трговине малокалибарским и лаким оружјем на Западном Балкану".
