У Бањалуци сутра почињу "Дани Србије у Републици Српској"

Извор:
СРНА
11.10.2025
09:44
Коментари:0
У Бањалуци ће сутра бити отворена традиционална манифестација "Дани Србије у Републици Српској" чији је циљ афирмација јединственог културног простора и унапређење сарадње Срба са обје стране Дрине.
Према програму манифестације, биће отворена изложба "Српски средњовјековни споменици у опасности".
Србија
Ђедовић Хадановић: Очекујемо план Руса за НИС
Изложбу која ће бити уприличена у Академији наука и умјетности Републике Српске ће у 18.00 часова свечано ће отворити министар културе Србије Никола Селаковић, саопштено је из Министарства културе Србије.
Манифестација "Дани Србије у Републици Српској" ће званчино бити отворена свечаном академијом у Студентском културном центру у 19.00 часова.
Отварању изложбе "Српски средњовјековни споменици у опасности" и свечаној академији присусвоваће и министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.
Друштво
Противградна сезона без веће штете на пољопривредним усјевима
Током манифестације публика ће имати прилику да ужива у богатом програму и наступима еминентних умјетника из установа културе Србије као што су Народно позоришта из Београда, национални ансамбли народних игара и пјесама "Коло" и "Венац".
Публика ће моћи да посјети и изложбе Историјског, Природњачког и Етнографског музеја из Београда.
Манифестација "Дани Србије у Републици Српској" реализује се у складу са Декларацијом Свесрпског сабора, одржаног 8. јуна 2024. године у Београду, на иницијативу предсједника Александра Вучића и Милорада Додика.
Хроника
Таксиста избоден ножем у центру Београда: Нападнут због 200 евра
Покровитељ манифестације је Министарство културе Србије.
Најновије
Најчитаније
12
45
12
39
12
36
12
30
12
28
Тренутно на програму