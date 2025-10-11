Logo

У Бањалуци сутра почињу "Дани Србије у Републици Српској"

СРНА

11.10.2025

09:44

Fotografija hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci
Фото: АТВ

У Бањалуци ће сутра бити отворена традиционална манифестација "Дани Србије у Републици Српској" чији је циљ афирмација јединственог културног простора и унапређење сарадње Срба са обје стране Дрине.

Према програму манифестације, биће отворена изложба "Српски средњовјековни споменици у опасности".

nis gazprom

Србија

Ђедовић Хадановић: Очекујемо план Руса за НИС

Изложбу која ће бити уприличена у Академији наука и умјетности Републике Српске ће у 18.00 часова свечано ће отворити министар културе Србије Никола Селаковић, саопштено је из Министарства културе Србије.

Манифестација "Дани Србије у Републици Српској" ће званчино бити отворена свечаном академијом у Студентском културном центру у 19.00 часова.

Отварању изложбе "Српски средњовјековни споменици у опасности" и свечаној академији присусвоваће и министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић.

Противградна ракета

Друштво

Противградна сезона без веће штете на пољопривредним усјевима

Током манифестације публика ће имати прилику да ужива у богатом програму и наступима еминентних умјетника из установа културе Србије као што су Народно позоришта из Београда, национални ансамбли народних игара и пјесама "Коло" и "Венац".

Публика ће моћи да посјети и изложбе Историјског, Природњачког и Етнографског музеја из Београда.

Манифестација "Дани Србије у Републици Српској" реализује се у складу са Декларацијом Свесрпског сабора, одржаног 8. јуна 2024. године у Београду, на иницијативу предсједника Александра Вучића и Милорада Додика.

Taksi

Хроника

Таксиста избоден ножем у центру Београда: Нападнут због 200 евра

Покровитељ манифестације је Министарство културе Србије.

Dani Srbije u Srpskoj

