Ђедовић Хадановић: Очекујемо план Руса за НИС

Извор:

СРНА

11.10.2025

09:39

Коментари:

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom
Фото: Танјуг/АП

Министар рударства и енергетике Србије Дубравка Ђедовић Хандановић најавила је да ће се предсједник Србије Александар Вучић у понедјељак, 13. октобра, састати са предсједником Управног одбора "Гаспромњефта" Александром Дјуковим и да очекује да чује какав је план Руса поводом санкција које су САД увеле НИС-у.

- Очекујемо да чујемо шта су приједлози, шта је план за три, четири, пет или шест мјесеци и да се заштите интереси Србије и енергетска сигурност и безбједност наше земље. То је предвиђено и у нашем закону о енергетици и то је наш интерес, наш циљ и ми то морамо да саслушамо прво. Након тог састанка изаћи ћемо са нашим приједлозима - рекла је она.

Противградна ракета

Друштво

Противградна сезона без веће штете на пољопривредним усјевима

Хандановићева је као забрињавајуће оцијенила то што на јучерашњем састанку Одбора директора НИС-а, на иницијативу српских чланова Одбора, није изнијет план менаџмента за пословање компаније који би требао да буде јасно дефинисан.

- Мора да се зна шта је план за снабдијевање сировом нафтом, за наставак рада рафинерије у Панчеву, шта је план за више од 13.000 запослених, да се они заштите, да наставе да примају плате, а да тај план не укључује само да вријеме пролази - рекла је Хандановићева за РТС.

Она је нагласила да Србија има довољно резерви, да жели да их чува и да о томе треба да се разговара.

stevica dedjanski sc yt

Србија

Деђански: Срби да искажу јединство

- Грађани Србије не треба да стрепе. Држава ће наћи рјешење, треба да вјерују својој држави. У том смислу и снабдијевање је редовно. Ми смо јуче чули да залиха сирове нафте има да рафинерија ради до 1. новембра, да НИС има залиха својих нафтних деривата до почетка децембра - рекла је Хандановићева.

Large banner

