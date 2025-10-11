Таксиста избоден ножем у центру Београда: Нападнут због 200 евра

Извор:
Блиц
11.10.2025
09:28
Коментари:0
Језив напад догодио се синоћ када је ножем нападнут таксиста у центру Београда, а у нападу су учествовала двојица мушкараца.
Како наводи повријеђени таксиста, он је двојицу нападача покупио у Миријеву, а напад се догодио по доласку на одредиште.
Србија
Деђански: Срби да искажу јединство
- Возио сам их од Миријева до Београда на води. Када смо стигли, један од њих ми је пружио новчаницу од 200 евра да плати вожњу. Рекао сам му да немам толико новца да вратим кусур и питао их зашто ми то нису рекли раније, јер смо успут прошли на десетине мјењачница. Потом сам га питао да ли може да плати картицом, на шта ми је одговорио: "Каква картица, шта ти сад глумиш мангупа неког?" – испричао је повријеђени возач.
Након тога, како тврди, услиједио је физички напад.
Сцена
Ацо Пејовић открио уз коју дијету је скинуо вишак килограма: ''Кад те мука натјера..''
- Обојица су ме ударила песницом у леђа. Изашао сам из возила да се браним, а онај који је држао новац извадио је нож и убо ме у руку. Почели смо да се рвемо и пали смо на асфалт. Када је видио да не може лако да ме савлада, устао је и побјегао. Отишао сам у Ургентни центар, рана је дубока и ушивена са четири конца - испричао је таксиста.
Повријеђени мушкарац је најавио да ће напад пријавити полицији. За сада није познат идентитет нападача.
Занимљивости
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
БиХ
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
12
45
12
39
12
36
12
30
12
28
Тренутно на програму