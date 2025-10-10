Горан Гатарић спроведен у Републичко тужилаштво

Извор:
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, спровели су вечерас у Републичко јавно тужилаштво Горана Гатарића (65) из Бањалуке, осумњиченог да је починио кривично дјело ''Напад на судију и јавног тужиоца“.
Горан Гатарић је осумњичен и да је истог дана тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Бањалука упутио пријетње, а које се доводе у везу са обављањем његове тужилачке дужности.
Подсјетимо, припадници Полицијске станице Шипово су прије два дана ухапсили Горана Гатарића након што су њега, и М.Б. из Србије, полицајци затекли да у долини ријеке Пливе, у мјестима Дуљци и Ступна, ловили заштићене врсте птица, како сазнаје АТВ, штиглића.
"Од Горана Гатарића су привремено одузети мобилни телефони, кавези намијењени за чување птица, платнене мреже и друга средства за лов која ће послужити као доказ у кривичном поступку", речено је из полиције.
