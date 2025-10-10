Logo

Горан Гатарић спроведен у Републичко тужилаштво

Извор:

АТВ

10.10.2025

20:03

Коментари:

0
Горан Гатарић
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, спровели су вечерас у Републичко јавно тужилаштво Горана Гатарића (65) из Бањалуке, осумњиченог да је починио кривично дјело ''Напад на судију и јавног тужиоца“.

Горан Гатарић је осумњичен и да је истог дана тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Бањалука упутио пријетње, а које се доводе у везу са обављањем његове тужилачке дужности.

Горан Гатарић
Горан Гатарић

Подсјетимо, припадници Полицијске станице Шипово су прије два дана ухапсили Горана Гатарића након што су њега, и М.Б. из Србије, полицајци затекли да у долини ријеке Пливе, у мјестима Дуљци и Ступна, ловили заштићене врсте птица, како сазнаје АТВ, штиглића.

Горан Гатарић
Горан Гатарић

"Од Горана Гатарића су привремено одузети мобилни телефони, кавези намијењени за чување птица, платнене мреже и друга средства за лов која ће послужити као доказ у кривичном поступку", речено је из полиције.

Подијели:

Тагови:

хапшење

prijetnje

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Држављанин Србије пронађен мртав у Њемачкој

Свијет

Држављанин Србије пронађен мртав у Њемачкој

1 ч

0
Удес у Кирхбергу

Свијет

Пијан се закуцао у комбајн: Ватрогасци га сатима извлачили

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Хорор у Окучанима: Пронађена људска лобања, нема остатка скелета

1 ч

0
КК Леотар

Кошарка

Кошаркаши Леотара спремно дочекују старт сезоне

1 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Хорор у Окучанима: Пронађена људска лобања, нема остатка скелета

1 ч

0
Судар три возила, има повријеђених

Хроника

Судар три возила, има повријеђених

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

У пластенику у дворишту куће узгојио 50 килограма марихуане

3 ч

2
Дјевојка (27) ухапшена због ухођења познатог глумца у Сарајеву

Хроника

Дјевојка (27) ухапшена због ухођења познатог глумца у Сарајеву

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

26

Ево како да знате да ли сте спремни за брак

21

18

Данас је најмоћнији дан у години - ово треба да урадите

21

17

Виц дана: Неспособна породица

21

13

Народ прича - Косово и Метохија: Овдје се коријени дубље осјећају

21

08

Машиновођа годинама мамио дјецу у локомотиву и напаствовао их

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner