Хорор у Окучанима: Пронађена људска лобања, нема остатка скелета

Извор:
Агенције
10.10.2025
19:46
Коментари:0
Полиција је у четвртак на подручју Окучана пронашла људску лобању након претходне дојаве која је стигла у полицијску станицу.
"Полицијски службеници су на мјесту догађаја обавили увиђај при чему нису пронађени остатци костура особе, а мртвозорник је потврдио да се не ради о насилној смрти", наводе из полиције.
Полиција ће даљњом истрагом покушати утврдити идентитет особе.
Уз то, слиједи и извјештај Жупанијском државном тужилаштву у Славонском Броду.
