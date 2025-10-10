Logo

Хорор у Окучанима: Пронађена људска лобања, нема остатка скелета

Извор:

Агенције

10.10.2025

19:46

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција је у четвртак на подручју Окучана пронашла људску лобању након претходне дојаве која је стигла у полицијску станицу.

"Полицијски службеници су на мјесту догађаја обавили увиђај при чему нису пронађени остатци костура особе, а мртвозорник је потврдио да се не ради о насилној смрти", наводе из полиције.

Полиција ће даљњом истрагом покушати утврдити идентитет особе.

Уз то, слиједи и извјештај Жупанијском државном тужилаштву у Славонском Броду.

