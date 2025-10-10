Кошаркаши Леотара спремно дочекују старт сезоне

Извор:
АТВ
10.10.2025
19:43

Кошаркаши Леотара спремни дочекују старт сезоне, у коју улазе са амбицијом да буду конкурентни за сами врх табеле.
У првом колу дочекују новајлију у премијер лиги, екипу Студента. Биће то дуел двије младе екипе, а свака се нада позитивном скору на почетку сезоне.
Што се тиче атмосфере у екипи заиста је одлична, имали смо јаке припреме, одрађене су на најбољи могући начин, повреде су нас заобишле сем Ђорђа Гобовића али и то је санирано у недјељу нас очекује прва утакмица и сви је спремно и жељно очекујемо", рекао је Шакотић.
У протеклих мјесец и по дана изабраници Драгољуба Видачића вриједно су тренирали, а стратег Требињаца задовољан је како припремама тако и новајлијама у екипи. Пристигла су и два Американца, а све зарад остварења амбиција клуба клуба.
"Наш је циљ јако висок зато што сматрамо да имамо јако добру и квалитетну екипу, у просјеку је веома млада екипа 22 или 23 године. Морам да нагласим да ће ове године у највећем бх. рангу такмичења такмичити се 13 екипа од којих је 5 екипа АБА 2 лигаши у другом дијелу ће се прикључити још двије екипе које су АБА 1 тако да сматрам да ће бити изазовна сезона", каже Милутин Мастиловић.
Утакмица Леотар Студент игра се у недељу у Требињу и почиње у 19 часова.
