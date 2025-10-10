Logo

Лука Дончић због крилаца опсовао на српском: "То значи добро јутро"

10.10.2025

Фото: Tanjug

Словеначки кошаркаш Лука Дончић је спреман за нову сезону у НБА лиги, иако је имао занимљиво љето на Еуробаскету са Словенијом, он се ипак вратио са вишком килограма.

Међутим, спреман је за нову НБА сезону, а био је гост и познате емисије на Јутјубу.

Лука Дончић је био гост код канала "First We Feast", која има препознатљив концепт емисије. Причају, док тестирај пилећа крилца и љути сос. Лука Дончић није био спреман за то, о чему свједочи и једна поприлично интересантна реакција.

Наиме, Лука Дончић је тестирао љуте сосеве који су били испред њега, а један га је добро ознојио.

Одмах је опсовао на српском.

- У пи..у материну... Упс, извините - поручио је Лука Дончић, који је онда желио да се извуче.

Рекао је да то зна заправо значи "добро јутро". Наравно, све је то дошло кроз осмијех.

