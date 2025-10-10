Огласили се метеоролози: Идуће седмице и хладније од просјека, ево како ће бити до краја октобра

10.10.2025
Након нестабилног и метеоролошки "турбулентног" почетка октобра, наредни период доноси смиривање временских прилика, поручују из БХ Метео.
Иако ће октобар показати своју питомију страну, грађани ипак не могу рачунати на Михољско љето какво су навикли претходних година.
"Након 'турбулентне' прве декаде октобра, наредни период доноси стабилније временске прилике. Октобар ће показати и своју 'питомију' страну, али температуре остају у оквирима просјека, идуће седмице и хладније од просјека уз наставак јесењих температура.
Све чешће јутарње магле али и локална појава мраза од идуће седмице. Другим ријечима најава је ово стабилнијег времена, али не и Михољског љета каквог смо навикли протеклих година. Када су температуре често биле праве љетне, а дани потпуно сунчани и тако у недоглед.
Сада је то умјереније, а и температуре ће бити примјереније јесени уз све чешће јутарње магле али и локалну појаву мраза. Дању угодније.
