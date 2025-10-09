Logo

Очекује нас најхладнији октобар у посљедњих 20 година у БиХ

Извор:

Бљесак

09.10.2025

12:19

09.10.2025

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица
Фото: АТВ БЛ

Октобар би могао бити један од најхладнијих у посљедњих 20 година. Стиже нагло захлађење, мраз и снијег у планинама већ од сљедеће седмице.

Према најновијим прогнозама, у идућих четири до пет дана очекује се стабилно и угодно јесенско вријеме, уз температуре примјерене овом дијелу године те хладне ноћи и јутра, наводи Зоран Задро, независни метеоролог из Мостара.

У Босни, већем дијелу Србије, континенталном дијелу Хрватске, Сјеверној Македонији, сјеверу и западу Херцеговине, сјеверу Црне Горе и залеђу Далмације могуће су појаве сумаглице и магле, нарочито током викенда и почетком сљедеће седмице, када ће магла понегд‌је бити дуготрајнија.

облачно-временска прогноза

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује данас

У појединим крајевима постоји могућност појаве слабог јутарњег мраза. Јутарње температуре кретаће се између -1 и 10 °C, а дневне од 9 до 18 °C. На Јадрану, југу и југозападу Херцеговине те уз обалу и у централном дијелу Црне Горе јутарње температуре износиће 7 до 14 °C, док ће се дневне кретати од 15 до 20 °C.

Пад температуре и снијег

Од уторка се очекује продор осјетно хладнијег зрака са сјевероистока и истока Европе, који ће донијети значајан пад температура, повремене падавине, а у вишим подручјима поновно и снијег. Према тренутним показатељима, сњежне пахуље могле би се појавити и у нижим подручјима БиХ, Србије и централног дијела Хрватске.

Снијег

Свијет

Стиже руска зима, од овог датума нова тура снијега и захлађење

Судећи према доступним метеоролошким моделима, средина листопада могла би бити знатно хладнија од просјека, а постоје шансе да ће овогодишњи октобар бити међу најхладнијима у посљедњих 15 до 20 година.

Ништа од Михољског љета

Занимљиво је и то да се, према тренутним прогнозама, ове године неће остварити традиционално Михољско љето – раздобље неуобичајено топлог и сухог времена које у октобру често доноси љетне температуре.

Остаје питање: је ли ово увод у зиму какву дуго нисмо имали – екстремно хладну, с већим количинама снијега и дуготрајним минусима? Вријеме ће показати.

(Бљесак)

Временска прогноза

oktobar

meteorolog

BiH

