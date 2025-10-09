Logo

Овим хороскопским знацима октобар неће бити лак: Али им крај мјесеца доноси велики успјех

09.10.2025

11:29

Овим хороскопским знацима октобар неће бити лак: Али им крај мјесеца доноси велики успјех
Фото: Pixabay

Октобар доноси бурне промјене за многе, али за пет хороскопских знакова овај мјесец биће посебно интензиван.

Како објашњава астролог Еван Нејтанијел Грим, управо они ће проћи кроз фазу притиска, изазова и преиспитивања – али крај мјесеца донијеће им успјех, раст и осјећај побједе.

Ово није мјесец који обећава мир, већ онај који тражи снагу, фокус и дисциплину. Међутим, они који издрже до краја биће изненађени колико се све исплатило.

Ако сте један од ових пет знакова, не очајавајте – иза сваке препреке чека вас изузетна награда.

novac evri

Занимљивости

Три знака ће се обогатиће на играма на срећу до 16. октобра

Шкорпија – Изазови који буде снагу

За Шкорпије, октобар почиње напето, али завршава тријумфално.

Према ријечима астролога, ово је мјесец у коме ћете коначно ''продрмати“ свој свијет и извући се из стагнације. Биће напорно, али – како каже Грим – ''бићете срећни што сте се суочили са стресом, јер вам доноси моћ и јасноћу“.

Неки људи могли би вас доживјети као сувише оштре или ''немилосрдне“, али то је само зато што не разумију вашу страст.

Horoskop

Занимљивости

Дневни хороскоп за 9. октобар: Дјевица често размишља о једној особи, Јарцу се допада особа са посла

Вага – Ред, рад и резултати

Иако је почетак мјесеца турбулентан, Ваге ће већ средином октобра осјетити нови талас енергије.

Планете вам дају невјероватну радну дисциплину, па ћете – како каже Грим – ''коначно прећи са ријечи на дјела и обавити све што сте одлагали“.

Још од помрачења Мјесеца у Рибама почетком септембра, многе Ваге су се осјећале исцрпљено, али сада се ситуација мијења.

Октобар доноси повољније односе, прилив новца и обновљено самопоуздање. Иако ћете бити уморни, крај мјесеца доноси вам осјећај испуњења и професионални напредак.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Ова два хороскопска знака ће ускоро пливати у парама

Рибе – Мјесец промјене и отварања

За Рибе, октобар значи раст и ширење видика.

Можда ћете осјећати притисак и немир, али иза свега тога крије се шанса за унутрашњу трансформацију.

Како каже астролог Грим, ''ово је мјесец експанзије – прилика да путујете, мијењате перспективу и откријете нову верзију себе“.

Ако се бавите умјетношћу, писањем или било којом креативном дјелатношћу, очекујте инспирацију и признање.

А у емотивном смислу, ово је период када ћете се ослободити ограничења и почети да вјерујете себи више него икад. До краја октобра, ваше самопоуздање биће највеће оружје.

Horoskop

Занимљивости

Најуспјешнији људи рођени су у три хороскопска знака

Рак – Креативни талас и емотивно буђење

Ако почетак мјесеца може бити тежак и емотивно исцрпљујућ, Ракови ће током октобра доживјети снажан креативни талас.

Како наводи Грим, ''бићете неумољиви у спровођењу својих идеја и потреби да их подијелите са свијетом“.

То може значити да ћете се више ангажовати на послу, кроз умјетност, друштвене мреже или јавни наступ.

Многи Ракови овог мјесеца улазе у нове љубавне приче или упознају особе које их покрећу и инспиришу.

За оне у вези, октобар доноси обнову емоција и храброст да покажу рањивост.

Креативно, емотивно и духовно – све иде узлазном линијом ка крају мјесеца.

Ован – Катарза која води слободи

За Овна, октобар је мјесец емотивне катарзе.

Старе ране, односи и дилеме испливаће на површину, али – како објашњава астролог – ово је неопходан процес ослобађања.

''Ово ће бити емотивно тежак мјесец, али врло исцјељујући“, истиче Грим.

Осјећаћете потребу да се суочите са прошлошћу, да опростите и затворите нека поглавља.

До краја октобра, многи Овнови ће осетити растерећење, смирење и нови почетак – у љубави, послу или сопственом идентитету.

Свјетло на крају тунела биће вриједно сваког корака кроз мрак.

Тежак почетак, сјајан крај

Ових пет знакова – Шкорпија, Вага, Рибе, Рак и Ован – имаће пун мјесец изазова, али и прилику за снажан раст.

Ако успијете да останете фокусирани, дисциплиновани и вијерни себи, октобар ће се завршити као ваш најуспјешнији мјесец у години.

Понекад се управо кроз борбу рађа најбоља верзија нас самих.

(Она.рс)

