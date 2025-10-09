"Анђус вријеђао Милку Форцан": Партизан раскинуо сарадњу са ТВ Ареном спорт

09.10.2025
11:24
Коментари:0
Десетак сати послије срамотних увреда у ауторској емисији бившег новинара Дејана Анђуса, на рачун потпредсједнице Партизана Милке Форцан, Партизан је одлучио да прекине сарадњу са ТВ Ареном спорт која је емитовала поменути програм, наводе из овог клуба.
- Фудбалски клуб Партизан обавјештава јавност да је због срамотних и мизогиних изјава емитованих у програму ТВ Арена Спорт донио одлуку о обустави сарадње са наведеним емитером. Одлука ступа на снагу одмах и важи до даљег – каже се на почетку саопштења.
Из Хумске сматрају да је Анђус злоупотребио простор на Арени спорт за говор мржње.
- Фудбалски клуб Партизан недвосмислено осуђује сваки говор мржње и нетолеранције. Наш клуб је трајно посвећен вриједностима фер-плеја и транспарентности, али овдје се ради о класичној злоупотреби јавног простора од стране једне телевизијске куће. О даљим корацима клуб ће благовремено обавјештавати јавност – закључују из Хумске.
Прекид сарадње Партизана са ТВ Ареном спор значи да убудуће представници клуба из Хумске- играчи, тренери, челници неће давати изјаве поменутој телевизији. Са друге стране ТВ преноси утакмица црно-бијелих ће бити несметано настављен, јер такав вид раскида сарадње није могућ по важећем уговору двије стране.
.@arenasport_tv ugasićemo vas kad tad jebem li vam majku raspalu pic.twitter.com/28qP6C5GnL— luka (@lukaaak19) October 8, 2025
Фудбал
57 мин0
Фудбал
4 ч0
Фудбал
13 ч0
Фудбал
16 ч0
Најновије
Најчитаније
12
03
11
59
11
56
11
55
11
48
Тренутно на програму