Logo

Ужас: Бивши репрезентативац пао преко реклама и доживио прелом врата

Извор:

Телеграф

09.10.2025

11:09

Коментари:

0
Ужас: Бивши репрезентативац пао преко реклама и доживио прелом врата
Фото: Printscreen / X

Самјуел Асамоа (31), тогоански фудбалер, налази се у критичном стању и суочен је са "високим ризиком од параплегије" након тешког судара са рекламним таблама током утакмице другог ранга кинеског фудбала.

Асамоа је играо за Гвангжи Пингуо у мечу против Чонгкинг Тонглианглонг прошле недјеље када је у дуелу са противничким везистом Жанг Жиксионгем дошло до судара рамена. Усљед тога, Асамоа је главом ударио у огласне табле поред терена и пао на траву.

Медицински тим је брзо реаговао, а клуб је у понедјељак објавио да је фудбалер претрпио вишеструке преломе у врату и озбиљна оштећења нервног система. Асамоа је оперисан и пропустиће остатак сезоне, док је саопштено да би његова каријера могла бити озбиљно угрожена.

У сриједу је клуб издао ново саопштење у којем се захваљује навијачима и обећава да ће јавност бити обавјештена о његовом опоравку након даљих прегледа.

Асамоа је до сада одиграо шест утакмица за репрезентацију Тога, већину каријере провео је у Белгији, а 2021. прешао је у Румунију. Од 2024. наступа у Кини, прво за Ћингдао Ред Лајонс, а потом за тренутни клуб.

Иначе, параплегија означава губитак способности да се помјерају доњи дијелови тијела.

Подијели:

Тагови:

фудбалер

polomljene kosti

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Фудбалски свијет у шоку: Изненада преминуо тренер Боке Јуниорс

Фудбал

Фудбалски свијет у шоку: Изненада преминуо тренер Боке Јуниорс

4 ч

0
Лоше вијести за Партизан: Вукотић ван терена због пореде

Фудбал

Лоше вијести за Партизан: Вукотић ван терена због пореде

13 ч

0
Прва лига Српске: Фудбалери БСК-а серијом побједа до лидерске позиције

Фудбал

Прва лига Српске: Фудбалери БСК-а серијом побједа до лидерске позиције

16 ч

0
Ruža cvijet

Фудбал

Умро Милош Миша Маринковић

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

11

59

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

11

56

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

11

55

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије

11

48

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner