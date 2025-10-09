Ужас: Бивши репрезентативац пао преко реклама и доживио прелом врата

Извор:
Самјуел Асамоа (31), тогоански фудбалер, налази се у критичном стању и суочен је са "високим ризиком од параплегије" након тешког судара са рекламним таблама током утакмице другог ранга кинеског фудбала.
Асамоа је играо за Гвангжи Пингуо у мечу против Чонгкинг Тонглианглонг прошле недјеље када је у дуелу са противничким везистом Жанг Жиксионгем дошло до судара рамена. Усљед тога, Асамоа је главом ударио у огласне табле поред терена и пао на траву.
Медицински тим је брзо реаговао, а клуб је у понедјељак објавио да је фудбалер претрпио вишеструке преломе у врату и озбиљна оштећења нервног система. Асамоа је оперисан и пропустиће остатак сезоне, док је саопштено да би његова каријера могла бити озбиљно угрожена.
Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75— China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 6, 2025
У сриједу је клуб издао ново саопштење у којем се захваљује навијачима и обећава да ће јавност бити обавјештена о његовом опоравку након даљих прегледа.
Асамоа је до сада одиграо шест утакмица за репрезентацију Тога, већину каријере провео је у Белгији, а 2021. прешао је у Румунију. Од 2024. наступа у Кини, прво за Ћингдао Ред Лајонс, а потом за тренутни клуб.
Иначе, параплегија означава губитак способности да се помјерају доњи дијелови тијела.
