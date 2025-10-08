Logo

Лоше вијести за Партизан: Вукотић ван терена због пореде

Извор:

Спортал

08.10.2025

22:46

Коментари:

0
Лоше вијести за Партизан: Вукотић ван терена због пореде
Фото: ФК Партизан

Милан Вукотић, фудбалер Партизана, доживио је пех приликом обавеза у репрезентацији Црне Горе.

Вукотић је током тренинга црногорске репрезентације, пред меч квалификација за Свјетско првенство са Фарским острвима, доживео повреду која ће га на одређено вреде одвојити од терена.

Према писању "Меридијан спорта", ријеч је о руптури задње ложе али се може рећи да је том приликом офанзивни везиста добро прошао, будући да нема напрснућа мишића.

Ипак, пред њим је период опоравка од седам до десет дана, што значи да ће извјесно пропустити наредну утакмицу Партизана против ТСЦ-а у Бачкој Тополи која је заказана за 18. октобар.

Дарко Лазић

Сцена

Бивша вјереница пјевача о прослави на коју није била позвана: ''Не бих ни дошла''

Вукотић ове сезоне пружа сјајне партије у црно-белим дресу и на досадашњих 15 утакмица у свим такмичењима уписао је по пет голова и асистенција.

У Хумској се надају да ће повреда црногорског офанзивца бити брзо санирана и да ће се што прије вратити у конкуренцију за тим Срђана Благојевића, пише Спортал.

