Познат идентитет ухапшених Турака: Због дроге "пали" познати глумци и пјевачи

Извор:

Б92

08.10.2025

21:59

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Неколико познатих турских јавних личности позвано је данас на испитивање и тестирање крви у оквиру истраге повезане са дрогом, пренијели су турски медији.

Истрага коју води главни тужилац Истанбула покренута је против појединаца осумњичених за "употребу наркотичких или стимулативних супстанци", саопштило је тужилаштво, преноси АП.

Међу онима који су позвани у тужилаштво је 12 пјевача, глумаца из популарних ТВ серија и познатих личности са друштвених мрежа, извијестила је раније данас државна новинска агенција Анадолија, наводећи да познате личности тренутно нису у притвору, а очекује се и да ће бити пуштене након тестирања крви.

Истрага се поклапа са ширим обрачуном турских власти са умјетницима и опозиционим гласовима против предсједника државе Реџепа Тајипа Ердогана.

илу-лутрија-лото-19092025

Свијет

Најсрећнија Рускиња: Два пута добила на лутрији у једној години

Поп пјевач Мабел Матиз тренутно се суочава са казном до три године затвора због наводне "гнусности" у тексту једне од својих пјесама, а тужилаштво тврди да пјесма крши законе о јавном моралу.

Женски бенд "Манифест" такође се суочава са правним поступком због наводних "непристојних радњи" током свог недавног наступа.

(Б92)

хапшење

Turci

