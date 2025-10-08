Младићу из БиХ у Њемачкој се откачила приколица: Забрањена му вожња и одузете таблице

08.10.2025
Младић (22) из БиХ учествовао је у необичној саобраћајној незгоди која се у сриједу догодила у њемачком Улму.
Око 12.45 часова, Мерцедес Спринтер с приколицом кретао се улицом Petrusstraße у Улму. За воланом је био 22-годишњак који је возио преко паркинга једне бензинске пумпе.
Током вожње, приколица се одвојила од возила и наставила да се сама креће. Приколица, која је превозила аутомобил, откотрљала се преко паркинга и ударила у паркирану шкоду. Према полицијским наводима, возач није правилно осигурао приколицу.
Како је саопштила полиција, вучно постоље на возилу из БиХ није било исправно постављено према прописима. Срећом, нико није повријеђен.
На шкоди је причињена штета од око 7.000 евра, док је штета на приколици процијењена на око 4.000 евра. Младићу је забрањен даљи наставак вожње, а таблице су му одузете. Против њега слиједе пријаве, а вожњу ће моћи наставити тек након што квар буде отклоњен, преноси Fenix-magazin.
