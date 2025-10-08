Њемачка поништила закон: Ништа од убрзаног држављанства

Извор:
Телеграф
08.10.2025
20:36
Коментари:0
Њемачки парламент је данас поништио програм убрзаног добијања држављанства, према којем је било могуће да "изузетно добро интегрисани појединци" добију држављанство за три године умјесто за пет година.
"Њемачки пасош мора доћи као признање успјешног процеса интеграције, а не као подстицај за илегалну имиграцију", рекао је парламенту министар унутрашњих послова Александар Добринт, пренио је Ројтерс.
Конзервативци канцелара Фридриха Мерца обећали су у овогодишњој предизборној кампањи да ће поништити тај закон.
Остатак новог закона о држављанству остаће нетакнут упркос ранијим обећањима конзервативаца да ће поништити иновације попут двојног држављанства и скраћења периода чекања са осам година на пет.
Свијет
Лавров: Трампов план најбоља ствар која је тренутно на столу
Од рекордних 300.000 натурализација у 2024. години, само неколико стотина је прошло убрзаним поступком, првобитно планираним као подстицај за висококвалификоване раднике да се одлуче за насељавање у Њемачкој, која има проблем са акутним недостатком радне снаге.
Кандидати морају да покажу достигнућа као што су веома добар њемачки језик, волонтерски рад или професионални или академски успјех.
Сцена
26 мин0
Свијет
39 мин0
Свијет
44 мин0
Бања Лука
49 мин0
Свијет
39 мин0
Свијет
44 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму