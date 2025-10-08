Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

08.10.2025
20:32
У част легендарног пјевача народне музике Халида Бешлића вечерас је у Сарајеву испред Дома младих – Скендерија организовано окупљање грађана и јавних личности.
Поштоваоци лика и дјела једног од највећих естрадних умјетника са наших простора позвани су на окупљање са симболичном поруком "Понесите љубав за Халида!"
Бројни грађани на манифестацију су дошли са цвијећем и тако одали пошту великом умјетнику.
На платоу Скендерија између осталог постављена је лимена конструкција у облику срца у средини са фотографијом халида Бешлића, који је јуче, 7. октобра, преминуо у 72. години након кратке и тешке болести.
Комеморација и посљедњи испраћај легендарном Халиду Бешлићу, биће одржана у понедјељак, 13. октобра у Сарајеву.
Бројне личности из свијета музике, али и других бранши на друштвеним мрежама одале су почаст легендарном пјевачу.
