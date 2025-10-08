Човјек који је лежао с Халидом у болници: До краја је остао исти

Извор:
Аваз
08.10.2025
18:38
Коментари:0
Мидхат Чејвановић лежао је заједно са славним пјевачем Халидом Бешлићем у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.
"Био сам заједно с њим на онкологији, на 13. спрату. Заједно смо се лијечили, имали смо исте докторе. Баш ми је жао Халида, јер је то човјек из народа, којег су сви вољели. Од доктора па надаље, сви су били за њега. Причали смо док је у колицима сједио, ту је био и његов син Дино", испричао је Чејвановић екипи "Аваза", која га је срела на улицама Тузле.
Истакао је да му је драго што га је успио видјети пред смрт.
“Остао је човјек из душе и народа, као што је био и прије. Дуго ће се памтити, њега сви осјећају, он је био амбасадор наше државе. Требамо му направити испраћај какав доликује”, рекао је Чејвановић.
Легендарни пјевач Халид Бешлић преминуо је 7. октобра у Сарајеву.
