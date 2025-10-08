Logo

Човјек који је лежао с Халидом у болници: До краја је остао исти

Фото: Printscren/Balkast

Мидхат Чејвановић лежао је заједно са славним пјевачем Халидом Бешлићем у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.

"Био сам заједно с њим на онкологији, на 13. спрату. Заједно смо се лијечили, имали смо исте докторе. Баш ми је жао Халида, јер је то човјек из народа, којег су сви вољели. Од доктора па надаље, сви су били за њега. Причали смо док је у колицима сједио, ту је био и његов син Дино", испричао је Чејвановић екипи "Аваза", која га је срела на улицама Тузле.

Истакао је да му је драго што га је успио вид‌јети пред смрт.

Халид Бешлић

Сцена

Хуманитарци испричали какав је Халид био: ''Знате шта нас је питао?''

“Остао је човјек из душе и народа, као што је био и прије. Дуго ће се памтити, њега сви осјећају, он је био амбасадор наше државе. Требамо му направити испраћај какав доликује”, рекао је Чејвановић.

Легендарни пјевач Халид Бешлић преминуо је 7. октобра у Сарајеву.

Халид Бешлић

