Скандал! Анђели Игњатовић Бресквици забрањен улазак на тзв. Косово

Извор:
Телеграф
08.10.2025
19:23
Коментари:0
Пјевачици Анђели Игњатовић Бресквица данас је забрањен улазак на Косово!
Планирано је да вечерас, 8. октобра, одржи концерт у Косовској Митровици, али јој припадници косовске полиције нису дозволили да пређе административни прелаз.
Према информацијама које има Телеграф, пјевачица је враћена са административног прелаза, што је аутоматски довело до отказивања планираног наступа у сјеверном дјелу Косова.
Детаљи о разлозима забране уласка нису прецизирани од стране надлежних органа.
