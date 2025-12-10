Дјевојчицу (6) обљубио партнер њене мајке

Извор:
Блиц
10.12.2025
12:24
Коментари:0
Р. В. (64) јуче је ухапшен у Краљеву због сумње да је обљубио дјевојчицу (6), која је иначе кћерка његове партнерке.
Према незваничним сазнањима Блица, случај обљубе дјетета (6), полицији није пријавила њена мајка, иначе партнерка осумњиченог, већ су то наводно урадили родитељи ученика којем се дјевојчица повјерила да је жртва сексуалног злостављања.
Република Српска
Клуб посланика СНСД-а: Увођењем биометрије у бирачки списак крши се заштита личних података
Како се сазнаје, Р. В. (64) је у емотивној вези са мајком оштећене дјевојчице дужи временски период. Дјевојчица, наводно, живи сама са мајком у стану у Краљеву, у којем се и догодио злочин.
– Осумњичени није живио са њима у стану, већ је ту долазио повремено. Колико знам, понекад је умио и да преспава у породичном дому своје партнерке – тврди извор.
Како Блиц незванично сазнаје Р. В. (64) је разведен и има дјецу са бившом супругом.
Хроника
Како је Бањалучанин упао у замку: Фотографије слао полицајцима мислећи да је дијете
– Након хапшења он је признао да је имао једном контакт са дјевојчицом (6), за чију је обљубу осумњичен – открио је саговорник.
Подсјетимо, припадници Министарства унутрашњих послова у Краљеву ухапсили су Р.В. (64) из овог града због постојања основа сумње да је починио кривично дјело обљуба са дјететом.
Најновије
Најчитаније
13
09
13
05
13
04
12
59
12
58
Тренутно на програму