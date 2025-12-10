Језиво породично насиље: Кћерка претукла мајку

Извор:
Блиц
10.12.2025
У селу Стубал код Владичиног Хана догодио се инцидент када је ћерка претукла мајку, ударајући је у пределу главе.
Случај су полицији пријавили лекари Хитне помоћи у Владичином Хану, а жена је збринута у врањском Здравственом центру, где јој је санирано више повреда у предјелу главе.
