Језиво породично насиље: Кћерка претукла мајку

Извор:

Блиц

10.12.2025

11:27

Фото: Танјуг

У селу Стубал код Владичиног Хана догодио се инцидент када је ћерка претукла мајку, ударајући је у пределу главе.

Случај су полицији пријавили лекари Хитне помоћи у Владичином Хану, а жена је збринута у врањском Здравственом центру, где јој је санирано више повреда у предјелу главе.

Из ОЈТ су потврдили случај, као и то да је наложено да се осумњичена пребаци у одговарајућу психијатријску установу, пише Блиц.

насиље у породици

