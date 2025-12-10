Logo
Упали човјеку у кућу и изнуђивали му паре

Стеван Лулић

10.12.2025

10:55

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Дервенћани М.Н. и А.Н. ухапшени су јуче у овом граду због сумње да су од суграђанина изнуђивали новац.

Како се сумња, они су, заједно са једним држављанином Мађарске, упали човјеку у кућу и пријетњама и другим безобзирним понашањем захтијевали одређен износ новца због наводног дуга.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју.

"Полицијски службеници настављају предузимати све потребне мјере и радње на идентификовању непознатог лица и утврђивању свих чињеница везано за наведено кривично дјело", саопштено је из Полицијске управе Добој.

