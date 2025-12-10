Језиве пријетње у београдској школи: Ученик због оцјене најавио масакр

До овог инцидента је дошло је у понедјељак када је малољетник помислио да ће добити лошу оцјену. Тада је, како се сумња, прво упутио пријетње својој наставници, а потом и друговима из разреда, изазвавши страх и панику међу дјецом.

Свијет Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

- Ученик је устао и рекао: "Пуцаћу ти у главу ако добијем један", а затим се окренуо ка разреду и запријетио својим школским друговима да ће их "заклати" - испричао је извор близак случају за Телеграф.рс.

Наставница је одмах реаговала и инцидент је пријављен надлежнима, а обавијештени су и родитељи малољетног дјечака.

О случају је обавијештено Одјељење за малољетнике Вишег јавног тужилаштва у Београду, а истрага поводом овог инцидента је у току.