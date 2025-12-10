Logo
Large banner

Језиве пријетње у београдској школи: Ученик због оцјене најавио масакр

Извор:

Телеграф

10.12.2025

10:19

Коментари:

1
Језиве пријетње у београдској школи: Ученик због оцјене најавио масакр
Фото: Pixabay

Језив инцидент догодио се у просторијама једне средње школе у Београду, када је малољетни ученик запријетио наставници, али и цијелом разреду.

До овог инцидента је дошло је у понедјељак када је малољетник помислио да ће добити лошу оцјену. Тада је, како се сумња, прво упутио пријетње својој наставници, а потом и друговима из разреда, изазвавши страх и панику међу дјецом.

Donald Tramp

Свијет

Трамп: Сукоб између Камбоџе и Тајланда ријешићу једним позивом

- Ученик је устао и рекао: "Пуцаћу ти у главу ако добијем један", а затим се окренуо ка разреду и запријетио својим школским друговима да ће их "заклати" - испричао је извор близак случају за Телеграф.рс.

Наставница је одмах реаговала и инцидент је пријављен надлежнима, а обавијештени су и родитељи малољетног дјечака.

О случају је обавијештено Одјељење за малољетнике Вишег јавног тужилаштва у Београду, а истрага поводом овог инцидента је у току.

Подијели:

Тагови:

Београд

prijetnje

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

Бања Лука

МУП Српске издао саопштење за грађане: Нема разлога за узнемиреност

3 ч

0
Шешлија: О изборном инжењерингу говоре прваци изборних манипулација

Република Српска

Шешлија: О изборном инжењерингу говоре прваци изборних манипулација

3 ч

1
Сперма донора са геном који изазива рак коришћена за зачеће скоро 200 дјеце

Здравље

Сперма донора са геном који изазива рак коришћена за зачеће скоро 200 дјеце

3 ч

0
Којић: Ћудићева - стечајни управник своје странке

Република Српска

Којић: Ћудићева - стечајни управник своје странке

3 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил

Хроника

Тежак судар у БиХ: Повријеђена дјевојка (28), саобраћај се одвија једном траком

4 ч

0
Пјешака ударио аутомобил, повријеђен и возач из другог аута који му је покушао помоћи

Хроника

Пјешака ударио аутомобил, повријеђен и возач из другог аута који му је покушао помоћи

14 ч

0
Тешко породично насиље: Пијани мушкарац напао сестру и оца

Хроника

Тешко породично насиље: Пијани мушкарац напао сестру и оца

15 ч

0
Детаљи напада ножем у Тузли: Особи се боре за живот, ухапшен потенцијални нападач

Хроника

Детаљи напада ножем у Тузли: Особи се боре за живот, ухапшен потенцијални нападач

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

09

Пао договор о насљеднику Обрадовића: Пењароја у Партизану

13

05

Без положеног возачког дивљао по путу: Ударио у аутомобиле, па се закуцао у излог

13

04

Огласила се банка о наводној ''несташици'' евра

12

59

Шири се опасна зараза: Расте број обољелих

12

58

Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner